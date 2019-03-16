Фотограф шокировал серией снимков, на которых воссоздал сцены из своих ночных кошмаров

Американский фотограф Нколас Бруно в реальной жизни воспроизводит сцены из своих ночных кошмаров. Это одновременно и очень жутко, и ужасно интересно.

Сам художник страдает сонным параличом. Это состояние на грани сна и полного пробуждения. Человек может видеть ужасы, которые кажутся ему очень реальными, но не способен на них отреагировать физически – например, встать с кровати, оглянуться, чтобы понять, где он на самом деле находится и что все это призраки, – потому что не может пошевелиться.

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Фиксацию сновидений в реальности можно считать сублимацией художника. Он использует фотографию как способ осмыслить свои страхи. Фактически они стали для него вдохновением в творческих стремлениях.

Перед съемкой Бруно тщательно все планирует – место, сюжет, образы героев и что будет его кошмаром на этот раз. Работы американца завораживают и постоянно держат в напряжении.