Фотограф шокував серією знімків, де відтворив сцени зі своїх нічних жахіть

Американський фотограф Нколас Бруно у реальному житті відтворює сцени зі своїх нічних жахіть. Це водночас і дуже моторошно, і страшенно цікаво.

Сам митець страждає на сонний параліч. Це стан на грані сну та повного пробудження. Людина може бачити жахіття, які видаються їй дуже реальними, але не здатна на них відреагувати фізично – наприклад, встати з ліжка, озирнутись, аби зрозуміти, де людина насправді перебуває і що все це примари, – бо не може поворухнутися.

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Фіксацію сновидінь у реальності можна вважати сублімацією митця. Він використовує фотографію як спосіб осмислити свої страхи. Фактично вони стали для нього натхненням у творчих прагненнях.

Перед зйомкою Бруно ретельно все планує – місце, сюжет, образи героїв і що буде його жахіттям цього разу. Роботи американця заворожують і постійно тримають в напрузі.