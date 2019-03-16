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      З плечей ростуть слони, з рота лізуть будинки: крутезні ілюстрації голландського сюрреаліста

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      Ілюстрація Редмера Хукстра
      Ілюстрація Редмера Хукстра / Instagram

      Нідерландський художник Редмер Хукстра приголомшує масштабами своїй уяви, яку детально може відбити на папері. Наприклад, для його слонів звична справа осідлати яйце, а коти цілком комфортно себе почувають із гітарою замість тулуба.

      Ілюстратор заграє з комбінаціями життя та живого. Тобто, наче ножицями, вирізає свого персонажа (або його частину) зі звичного і природного контексту, і переміщує у зовсім інший – такий, що може існувати хіба у наших химерних фантазіях або снах. Зображувана ситуація завжди містить елемент несподіванки, пише Cameralabs.

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      "Я граю з формами, змістами і функціональністю предметів, з цього виникають нові комбінації. Часто в результаті виходить щось дивовижне, незвичне і веселе, зі своєю дивною логікою, з фантастичного і сюрреалістичного світу", – розповідає Хукстра. 

      Художник наче заглиблюється у предмети і вивільняє їхній внутрішній простір для іншого сенсу, таким чином тотально змінюючи початковий зміст самої речі.

      "У дитинстві у мене були різні теорії про те, як влаштований світ. В академії мені вдалося знову до них повернутися і перенести у свої малюнки. Часто на мене знаходить натхнення, коли я перебуваю в дорозі, перетинаючи ландшафти. Тоді мій розум виявляє все нові зв'язки між речами, які я бачу. Це філософський погляд на світ і на себе. Хто я? Яка моя реальність і як я визначаю, як вона виглядає?" – пояснює свою творчість художник. 

      Хукстра чаклує над кожною роботою, аби неможливе зобразити максимально реальним. На створення однієї ілюстрації йде від 32 до 40 годин.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Теги: Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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