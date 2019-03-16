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      Художник зобразив почуття, про які важко говорити: емоційні ілюстрації

      952 Читать новость на русском
      Ілюстрація Avogado6
      Ілюстрація Avogado6 / Twitter

      Часом людина опиняється у таких ситуаціях, коли не може або не хоче висловлювати те, що відчуває або до чого прагне. Але це не означає, що від непроговореності почуття, емоції та потреби зникають. Тож японський художник, який ховається за нікнеймом Avogado6, вирішив піти іншим шляхом і намалювати, що нас турбує.

      Вислів "Замість тисячі слів" дуже пасує до творчості цього художника. Його ілюстрації дуже проникливі, виразні і дуже говіркі і без того. 

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      Чого не скажеш про постать самого Avogado6. У нього на Twitter 1,2 мільйона підписників, проте він не поспішає розкривати таємниці про себе. Хіба в одному твітів зазначив: "Я звичайна людина, якій подобається хімія". 


      Апатія


      Небажана самотність


      Знесилення від робочої/учбової буденності


      Відчуття плинності часу


      Самообман


      Протиславлення абсолютної нечутливості до надчутливості


      Відчуття безвиході


      Імітація або бажання нечутливості через біль у минулому


      Нав'язування суспільством соціальних конструктів


      Проблеми, які вростають в нас


      Адепти системи


      Щастя, яке обмежується фреймом на сторінці у соцмережі


      Різниця світоглядів та світотрактування через кількість набутої інформації


      Соціальна адаптація


      Життєва сила 


      Виснаженість


      Туга за людьми, які у прямому або переносному сенсі пішли з нашого життя


      Здатність відчувати емпатію навіть на шкоду собі
       

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      Теги: Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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