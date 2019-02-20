Художники создали уникальную выставку вещей погибших на Донбассе: трогательные фото
Двое друзей-художников Марьян Присяжнюк и Юрий Билак путешествуют по Украине в поисках ценных вещей и историй, которые остались от украинских защитников. Они собирают материалы для проекта "Двойной удар", что рассказать истории 28 погибших бойцов.
По замыслу, родные и близкие погибших бойцов будут фотографироваться с ценными вещами, которые остались в память о героях.
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Одним из героев уникального фотопроекта станет оперный певец Василий Слипак. Он погиб летом 2016 года на Донбассе. Его брат рассказал, что семья знала о том, что певец занимается волонтерством. А вот о том, что Василий пулеметчик на передовой, узнали уже после его смерти.
Василий Слипак был солистом Парижской Гранд-оперы
У семьи Василия осталось много его вещей. Среди них и бандура, которую мужчине подарили в Одессе во время его первого выступления. Однако частью выставки станет не она, а трубка бойца.
К сожалению, Василий курил. Я знал об этом и ссорился с ним, но он говорил, что для его баритон баса это не вредит. Сам же я привез эту трубку из Парижа,
– вспомнил брат бойца Василия Слипака Орест.
Трубка Василия Слипака станет частью выставки
Основатель проекта Юрий Билак рассказал, что им удалось найти женщину, которая получила военную форму своего мужа, которых погиб. В его нагрудном кармане было письмо от дочери.
Это письмо было при нем, когда его застрелили. Открыв это письмо, мы увидели трезубец с пятнами его крови,
– добавил Билак.
Письмо бойца от дочери
Создатели проекта хотят, чтобы каждый, кто увидит эти фотографии, вспомнил, что война продолжается до сих пор. И она не далеко, а совсем рядом
Для меня война не существует только на Донбассе. Для меня она есть в голове и в сердце. Она – повсюду. Здесь уже вопрос, видим ли мы это,
– отметил соучредитель проекта Марьян Присяжнюк.
Когда можно увидеть выставку? В конце лета все фотографии под открытым небом будут выставлены на Михайловской площади в Киеве. После этого выставку повезут во Львов.