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      Художники создали уникальную выставку вещей погибших на Донбассе: трогательные фото

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      Двое друзей-художников Марьян Присяжнюк и Юрий Билак путешествуют по Украине в поисках ценных вещей и историй, которые остались от украинских защитников. Они собирают материалы для проекта "Двойной удар", что рассказать истории 28 погибших бойцов.

      По замыслу, родные и близкие погибших бойцов будут фотографироваться с ценными вещами, которые остались в память о героях.

      Читайте также: Девять опавших раз: истории украинок, погибших на Донбассе

      Одним из героев уникального фотопроекта станет оперный певец Василий Слипак. Он погиб летом 2016 года на Донбассе. Его брат рассказал, что семья знала о том, что певец занимается волонтерством. А вот о том, что Василий пулеметчик на передовой, узнали уже после его смерти.

      Василь Сліпак
      Василий Слипак был солистом Парижской Гранд-оперы

      У семьи Василия осталось много его вещей. Среди них и бандура, которую мужчине подарили в Одессе во время его первого выступления. Однако частью выставки станет не она, а трубка бойца.

      К сожалению, Василий курил. Я знал об этом и ссорился с ним, но он говорил, что для его баритон баса это не вредит. Сам же я привез эту трубку из Парижа,
      – вспомнил брат бойца Василия Слипака Орест.

      Люлька Василя Сліпака
      Трубка Василия Слипака станет частью выставки

      Основатель проекта Юрий Билак рассказал, что им удалось найти женщину, которая получила военную форму своего мужа, которых погиб. В его нагрудном кармане было письмо от дочери.

      Это письмо было при нем, когда его застрелили. Открыв это письмо, мы увидели трезубец с пятнами его крови,
      – добавил Билак.

      Лист бійця від доньки
      Письмо бойца от дочери

      Создатели проекта хотят, чтобы каждый, кто увидит эти фотографии, вспомнил, что война продолжается до сих пор. И она не далеко, а совсем рядом

      Для меня война не существует только на Донбассе. Для меня она есть в голове и в сердце. Она  повсюду. Здесь уже вопрос, видим ли мы это,
      – отметил соучредитель проекта Марьян Присяжнюк.

      Когда можно увидеть выставку? В конце лета все фотографии под открытым небом будут выставлены на Михайловской площади в Киеве. После этого выставку повезут во Львов.

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      Теги: Война Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Василий Слипак
      Источник: 24 Канал
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