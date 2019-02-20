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      Митці створили унікальну виставку речей загиблих на Донбасі: зворушливі фото

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      Двоє друзів-митців Мар'ян Присяжнюк та Юрій Білак мандрують Україною у пошуках цінних речей та історій, які залишилися від українських захисників. Вони збирають матеріали для проекту "Подвійний удар", що має розповісти історії 28 загиблих бійців.

      За задумом, рідні та близькі загиблих бійців будуть фотографуватись із цінними речами, які залишились на згадку про героїв. 

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      Одним з героїв унікального фотопроекту стане оперний співак Василь Сліпак. Він загинув влітку 2016 року на Донбасі. Його брат розповів, що сім'я знала про те, що співак займається волонтерством. А от про те, що Василь кулеметник на передовій, дізналися вже після його смерті.

      Василь Сліпак
      Василь Сліпак був солістом Паризької Ґранд-опери

      У родини Василя залишилося багато його речей. Серед них і бандура, яку чоловіку подарували в Одесі під час його першого виступу. Проте частиною виставки стане не вона, а люлька бійця.

      На жаль, Василь курив. Я знав про це і сварився з ним, але він казав, що для його баритон басу це не шкодить. Сам же я привіз цю люльку з Парижа,
      – згадав брат бійця Василя Сліпака Орест.

      Люлька Василя Сліпака
      Люлька Василя Сліпака стане частиною виставки

      Засновник проекту Юрій Білак розповів, що їм вдалося знайти жінку, яка отримала військову форму свого чоловіка, що загинув. У його нагрудній кишені був лист від доньки.

      Цей лист був при ньому, коли його застрілили. Відкривши цей лист, ми побачили тризуб з плямами його крові,
      – додав Білак.

      Лист бійця від доньки
      Лист бійця від доньки

      Творці проекту хочуть, аби кожен, хто побачить ці фотографії, пригадав, що війна триває і досі. І вона не десь далеко, а зовсім поруч

      Для мене війна не існує лише на Донбасі. Для мене вона є в голові й у серці. Вона – всюди. Тут уже питання, чи ми це бачимо,
      – наголосив співзасновник проекту Мар'ян Присяжнюк.

      Коли можна побачити виставку? Наприкінці літа усі фотографії просто неба виставлять на Михайлівській площі у Києві. Після цього виставку повезуть до Львова.

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      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Україна – Росія Василь Сліпак
      Джерело: 24 Канал
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