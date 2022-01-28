Худший сценарий, – Зеленский назвал наибольший риск для Украины

Владимир Зеленский убежден, что на данный момент худший сценарий – это дестабилизация внутри Украины. Он назвал это самым большим риском для Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга для иностранных СМИ. Он добавил, что в этом украинская власть едина со всеми своими западными партнерами.

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Зеленский прокомментировал дестабилизацию в Украине

По мнению Зеленского, если мы объединены народом, объединены армией и объединены стабильной властью в Украине, риски эскалации со стороны России будут уменьшены.

Самый большой риск – не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

"Мы помним, что происходило в стране в 2014 – 2015 годах: неконтролируемость ситуации внутри государства относительно законности, работы правоохранительных органов, спокойствия на улицах как раз и может привести к эскалации", – добавил он.

Это самый высокий уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства,

– подчеркнул президент.

Брифинг Владимира Зеленского: смотрите видео