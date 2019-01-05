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      "Худший авиаперевозчик": почему 70% британцев не доверяют Ryanair

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      Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair
      Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair / Фото из открытых источников

      По результатам опроса фирмы Which, бюджетная авиакомпания Ryanair оказалась в конце списка перевозчиков, которыми чаще всего пользуются британцы.

      Об этом сообщили на сайте BBC Украина.

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      Ryanair уже шестой год подряд "добывает" последнее, 19 место. Первые позиции заняли компании Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM. А вот британские перевозчики Easyjet и British Airways получили 11 и 15 место в списке, составленного по результатам опроса.

      Авиакомпания, которая рассчитывает перевезти 141 миллион пассажиров 2019 года, в прошлом году не оставила у многих своих клиентов положительных впечатлений о регистрации, удобстве кресел, еды и напитков на борту, а также комфорте в салоне самолета. Зато представитель Ryanair заявил, что в опросе не учтены успехи компании.

      Количество пассажиров Ryanair за последние шесть лет выросло на 80%, а Ryanair.com стал самым посещаемым авиасайтом в мире. Эти цифры свидетельствуют о том, что потребители хотят чего-то большего, чем нерепрезентативные опросы лишь 8 тысяч человек,
      - заявил спикер компании.

      Стоит отметить, что 70% участников британского опроса заверили, что больше никогда не будут пользоваться услугами Ryanair. Однако, как утверждает независимый консультант по вопросам авиационного транспорта Крис Терри, несмотря на низкий уровень удовлетворения бывших клиентов, с привлечением новых у ирландского перевозчика проблем не будет.

      Для значительной части людей Ryanair все еще означает отличную стоимость. Они получают то, что ожидают. Эта компания пережила сложный год, но принесла своим владельцам огромную кучу денег,
      – сказал Терри.

      К слову, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair начнут летать из Одессы летом 2019 года.

      Теги: Новости Украины авиация Путешествия Статистика Ryanair
      Источник: 24 Канал
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