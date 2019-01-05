"Найгірший авіаперевізник": чому 70% британців не довіряють Ryanair

За результатами опитування фірми Which, бюджетна авіакомпанія Ryanair опинилася наприкінці списку перевізників, якими найчастіше користуються британці.

Про це повідомили на сайті BBC Україна.

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Ryanair вже шостий рік поспіль "здобуває" останнє, 19 місце. Перші позиції посіли компанії Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian та KLM. А от британські перевізники Easyjet та British Airways отримали 11 та 15 місце у списку, складеного за результатами опитування.

Авіакомпанія, яка розраховує перевезти 141 мільйон пасажирів 2019 року, у минулому році не залишила у багатьох своїх клієнтів позитивних вражень щодо реєстрації, зручності крісел, їжі та напоїв на борту, а також комфортом у салоні літака. Натомість представник Ryanair заявив, що в опитуванні не враховані успіхи компанії.

Кількість пасажирів Ryanair за останні шість років зросла на 80%, а Ryanair.com став найбільш відвідуваним авіасайтом у світі. Ці цифри свідчать про те, що споживачі хочуть чогось більшого, ніж нерепрезентативне опитування лише 8 тисяч осіб,

– заявив речник компанії.

Варто зазначити, що 70% учасників британського опитування запевнили, що більше ніколи не користуватимуться послугами Ryanair. Проте, як твердить незалежний консультант з питань авіаційного транспорту Кріс Террі, попри низький рівень задоволення колишніх клієнтів, із залученням нових в ірландського перевізника проблем не буде.

Для значної частини людей Ryanair все ще означає чудову вартість. Вони отримують те, що очікують. Ця компанія пережила складний рік, але принесла своїм власникам величезну купу грошей,

– сказав Террі.

До слова, угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air і найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair почнуть літати з Одеси влітку 2019 року.