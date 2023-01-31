Организация утверждает, что задокументировала "многочисленные случаи", когда ракеты с противопехотными минами ПФМ ("минами-лепестками") выпускали по захваченным оккупантами территориям вблизи российских военных объектов.

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О чем идет речь в отчете HRW

В Human Rights Watch подчеркнули, что Украина является государством-участником Договора о запрете мин 1997 года, запрещающим любое использование противопехотных мин.

Правозащитники отметили, что российские войска применяли противопехотные мины во многих районах по всей Украине, в том числе активируемые жертвами мины-ловушки с момента своего полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Ранее HRW публиковала три отчета, в которых задокументировала использование российскими войсками противопехотных мин в Украине в 2022 году.

Обозначили Крым русским

Похоже, что украинские войска разбрасывали мины в районе Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную угрозу. Российские войска неоднократно использовали противопехотные мины и совершали зверства по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия,

– заявил директор отдела по вооружениям Human Rights Watch Стив Гус.

Заметим, что, кроме того, в этом отчете также была опубликована карта, на которой Крым изначально был обозначен как территория России.

Впоследствии представитель Human Rights Watch Эндрю Стролайн извинился за обозначение Крыма частью России, подчеркнув, что Крым – это Украина, а ошибку исправят.

Реакция Лубинца

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец прокомментировал отчет Human Rights Watch по использованию Украиной противопехотных мин. Он отметил, что "использование противопехотных мин действительно является проблемой, ведь за 9 лет территория Украины стала наиболее загрязненной в мире именно этими минами. Очевидно, что это несет большую угрозу гражданским людям".

Объясню одну важную вещь – эта проблема существует, потому что Украина противостоит врагу еще с 2014 года. Врагу, который имеет гораздо больше разного вооружения и использует против наших людей весь свой арсенал,

– отметил он.

По его словам, Украина обращалась к ООН, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции (Конвенции о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении) в связи с войной еще в 2018 году. Россия же, в свою очередь, не является стороной этой конвенции, отмечает Лубинец.

"Поэтому, для того, чтобы противостоять жестокому и циничному агрессору, который прибегает ко всем варварским методам и не соблюдает никаких норм международного гуманитарного права, Украина нуждается в более высокоточном западном оружии", – утверждает омбудсман.

Он добавил, что для России безразлично, что использовать. Ведь ее цель одна – уничтожение украинцев.

"Несколько дней назад 25 января россияне обстреляли 8-этажки Бахмута термобарическими боеприпасами, выпустив по городу 24 ракеты из системы "Солнцепек". Также РФ использовала мины ПОМ-3 "Медальон", которые из-за наличия сейсмодатчика взрываются при приближении человека к ней" убить в радиусе 16 метров", – подчеркнул Лубинец.

Как отреагировали в МИДе

В МИД Украины отметили, полностью выполняющих международные обязательства на фоне военных преступлений российских оккупантов и совершение ими преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

В МИД отметили, что Конвенция о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) и Конвенция о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательную действие (КНО) являются важными международными инструментами по запрещению такого негуманного типа оружия, как противопехотные мины.

Украинские дипломаты подчеркнули, что события последнего года доказывают, что сейчас, как никогда, важна универсализация этих многосторонних механизмов в сфере разоружения и контроля над вооружениями.

В МИД ожидают дополнительное давление на Россию

"Ожидаем, что HRW совместно с ее международными партнерами из неправительственных организаций и всем мировым сообществом активизирует усилия на этом направлении, в частности, оказывая давление на РФ с целью немедленного прекращения преступной войны против Украины с использованием ею всего спектра негуманного оружия и возвращения России в международное правовое поле ", – говорится в сообщении МИД.

В министерстве напомнили, что с Оттавской конвенцией, Украина уничтожила уже 3 миллиона противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3.

"Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, в том числе особо опасные для гражданских мин ПОМ-3 "Медальон", – отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Украина всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными неправительственными организациями, в частности, только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW.