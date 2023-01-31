Організація стверджує, що задокументувала "численні випадки", коли ракети з протипіхотними мінами ПФМ ("мінами-пелюстками") випускали по захоплених окупантами територіях поблизу російських військових об'єктів.

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Про що йдеться у звіті HRW

У Human Rights Watch наголосили, що Україна є державою-учасницею Договору про заборону мін 1997 року, який забороняє будь-яке використання протипіхотних мін.

Правозахисники зазначили, що російські війська застосовували протипіхотні міни в багатьох районах по всій Україні, в тому числі міни-пастки, що активуються жертвами, з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Раніше HRW публікувала три звіти, в яких задокументувала використання російськими військами протипіхотних мін в Україні у 2022 році.

Позначили Крим російським

Схоже, що українські війська розкидали міни в районі Ізюма, що призводить до жертв серед цивільного населення і створює постійну загрозу. Російські війська неодноразово використовували протипіхотні міни і чинили звірства по всій країні, але це не виправдовує використання Україною цієї забороненої зброї,

– заявив директор відділу з питань озброєнь Human Rights Watch Стів Гус.

Зауважимо, що, крім того, у цьому звіті також опублікували карту, на якій Крим спочатку був позначений як територія Росії.

Згодом представник Human Rights Watch Ендрю Стролайн перепросив за позначення Криму частиною Росії, наголосивши, що Крим – це Україна, а помилку виправлять.

Реакція Лубінця

Український омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував звіт Human Rights Watch щодо використання Україною протипіхотних мін. Він зазначив, що "використання протипіхотних мін є справді проблемою, адже за 9 років територія України стала найбільш забрудненою у світі саме цими мінами. Очевидно, що це несе велику загрозу цивільним людям".

Поясню одну важливу річ – ця проблема існує, бо Україна протистоїть ворогу ще з 2014 року. Ворогу, який має набагато більше різного озброєння і використовує проти наших людей весь свій арсенал,

– зазначив він.

За його словами, Україна зверталася до ООН, що не може повністю гарантувати виконання Оттавської конвенції (Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення) у зв'язку з війною ще у 2018 році. Росія ж, своєю чергою, не є стороною цієї конвенції, наголошує Лубінець.

"Тому, наразі, для того, щоб протистояти жорстокому і цинічному агресору, який вдається до всіх варварських методів та не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права, Україна потребує більше високоточної західної зброї", – стверджує омбудсман.

Він додав, що для Росії байдуже, що використовувати. Адже її ціль одна – знищення українців.

"Кілька днів тому 25 січня росіяни обстріляли 8-поверхівки Бахмуту термобаричними боєприпасами, випустивши по місту 24 ракети з системи "Солнцепек". Також РФ використовувала міни ПОМ-3 "Медальон", які через наявність сейсмодатчика, вибухають при наближенні людини до неї і можуть вбити в радіусі 16 метрів", – наголосив Лубінець.

Як відреагували в МЗС

У МЗС України наголосили, що повністю виконують міжнародні зобов’язання на тлі воєнних злочинів російських окупантів і скоєння ними злочинів проти людяності та геноциду українського народу.

В МЗС зазначили, що Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція) та Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ) є важливими міжнародними інструментами із заборони такого негуманного типу зброї, як протипіхотні міни.

Українські дипломати наголосили, що події останнього року доводять, що зараз, як ніколи, важливою є універсалізація цих багатосторонніх механізмів у сфері роззброєння та контролю над озброєннями.

У МЗС очікують додатковий тиск на Росію

"Очікуємо, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямку, зокрема здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле", – йдеться у повідомленні МЗС.

У міністерстві нагадали, що з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 мільйонів протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3.

"Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 "Медальйон", – зазначили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що Україна завжди виявляла відкритість до взаємодії з міжнародними неурядовими організаціями, зокрема лише минулого року було проведено низку зустрічей з представниками HRW.