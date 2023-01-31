Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні. У мережі також показали зворушливе відео, інформує 24 Канал.

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Захисники з 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зустріли немовля з мамою за військовими традиціями. Також до полового приїхали найближчі родичі, друзі та волонтери.

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Малюк з'явився на світ 23 січня. Ім'я хлопчику встигнув обрати тато, – назвали Максимом. Мама Олена та бабуся Наталія поряд, однак тата хлопчик зможе побачити лише на фото. Вічна пам'ять Герою! А його новонародженому хлопчику бажаємо зростати під мирним небом,

– зазначили в Нововолинській лікарні.

Зверніть увагу! Сім'я Героя потребує фінансової допомоги. Реквізити дружини Олени Філюк можна знайти за цим посиланням.

Що відомо про Героя

Артем Філюк родом зі Здолбунова Рівненської області. Ще у 2019 році він підписав контракт із ЗСУ.

У жовтні 2022-го захисник приїхав додому у відпустку та одружився. На жаль, 12 листопада внаслідок ворожого обстрілу в районі села Берестове Харківської області Артем Філюк загинув. Йому було лише 27 років.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою Артему Філюку.