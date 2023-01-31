Об этом сообщили в Нововолынской центральной городской больнице. В сети также показали трогательное видео, передает 24 Канал.
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Защитники из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого встретили младенца с мамой по военным традициям. Также в половой приехали ближайшие родственники, друзья и волонтеры.
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Малыш появился на свет 23 января. Имя мальчику успел выбрать папа, – назвали Максимом. Мама Елена и бабушка Наталья рядом, однако папу мальчик сможет увидеть только на фото. Вечная память Герою! А его новорожденному мальчику желаем расти под мирным небом,
– отметили в Нововолынской больнице.
Что известно о Герое
Артем Филюк родом из Здолбунова Ровенской области. Еще в 2019 году он подписал контракт с ВСУ.
В октябре 2022-го защитник приехал домой в отпуск и женился. К сожалению, 12 ноября в результате вражеских обстрелов в районе села Берестово Харьковской области Артем Филюк погиб. Ему было всего 27 лет.