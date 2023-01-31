Об этом сообщили в Нововолынской центральной городской больнице. В сети также показали трогательное видео, передает 24 Канал.

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Защитники из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого встретили младенца с мамой по военным традициям. Также в половой приехали ближайшие родственники, друзья и волонтеры.

Как военные встречали сына павшего собрата: смотрите видео

Малыш появился на свет 23 января. Имя мальчику успел выбрать папа, – назвали Максимом. Мама Елена и бабушка Наталья рядом, однако папу мальчик сможет увидеть только на фото. Вечная память Герою! А его новорожденному мальчику желаем расти под мирным небом,

– отметили в Нововолынской больнице.

Обратите внимание! Семья Героя нуждается в финансовой помощи. Реквизиты жены Елены Филюк можно найти за этой ссылкой.

Что известно о Герое

Артем Филюк родом из Здолбунова Ровенской области. Еще в 2019 году он подписал контракт с ВСУ.

В октябре 2022-го защитник приехал домой в отпуск и женился. К сожалению, 12 ноября в результате вражеских обстрелов в районе села Берестово Харьковской области Артем Филюк погиб. Ему было всего 27 лет.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою Артему Филюку.