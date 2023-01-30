Виталий Свинцицкий был депутатом Львовского городского совета предыдущего созыва. С 2014 года он воевал в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Читайте также Пошли защищать Украину вдвоем: на Волыни попрощались с отцом и сыном

В последний путь Героя провели 30 января. Проститься с воином пришли много людей.

Общество всегда будет помнить его героизм, преданность и наследие, которое будет примером для будущих поколений. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная Память и Слава Защитнику Украины,

– отметил Садовый.

Львов прощается с Виталием Свинцицким / Фото с телеграмма Андрея Садового

Что нужно знать о Виталии Свинцицком

О Виталии Свинцицком рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Герой – львовянин.

Он участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. Виталий был ветераном АТО. После возвращения осуществлял общественную и волонтерскую деятельность.

Виталий Свинцицкий был депутатом Львовского городского совета 7-го созыва. С началом полномасштабной войны России против Украины защищал Родину в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

В июле получил тяжелое ранение, но прошел короткое лечение и вернулся на фронт. Согласно Указу Президента Украины воина наградили орденом "За мужество" III степени. Погиб 25 января,

– отметил Козицкий.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким Виталия Свинцицкого.