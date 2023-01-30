Віталій Свінціцький був депутатом Львівської міської ради попереднього скликання. З 2014-го він воював у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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В останню путь Героя провели 30 січня. Попрощатися з воїном прийшло багато людей, зокрема, і побратими.

Громада завжди пам'ятатиме його героїзм, відданість та спадок, який буде прикладом для майбутніх поколінь. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна Пам’ять та Слава Захиснику України,

– зазначив Садовий.

Львів прощається з Віталієм Свінціцьким / Фото з телеграму Андрія Садового

Що треба знати про Віталія Свінціцького

Про Віталія Свінціцького розповів глава ОВА Максим Козицький. Герой – львів'янин.

Він участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. Віталій був ветераном АТО. Після повернення до цивільного життя провадив громадську та волонтерську діяльність.

Віталій Свінціцький був депутатом Львівської міської ради 7-го скликання. З початком повномасштабної війни Росії проти України захищав Батьківщину у лавах 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

У липні отримав важке поранення, але пройшов коротке лікування та повернувся на фронт. Відповідно до Указу Президента України воїна нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Загинув 25 січня,

– зазначив Козицький.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Віталія Свінціцького.