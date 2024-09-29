Об этом сообщает издание The Times of Israel. Согласно обнародованной информации, это сделали намеренно до прибытия Нетаньяху из-за смерти Хасана Насраллы в пятницу, 27 сентября, во время удара по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте.

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Хуситы атаковали аэропорт Израиля в момент прибытия Нетаньяху

Как пишет издание, лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что ракету класса "земля-земля", которую группа повстанцев выпустила в сторону района Тель-Авива, приурочили к высадке премьера Нетаньяху в Израиле.

ЦАХАЛ заявил, что ракета, которая была выпущена по меньшей мере через полчаса после того, как самолет Нетаньяху приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион, была сбита средствами противовоздушной обороны "за пределами страны".

Также Абдул Малик аль-Хути сказал, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет напрасной". По его словам, его повстанцы, которых поддерживает Иран, улучшат свою эффективность после предыдущих ракетных ударов и ударов беспилотников по Израилю.

Эти большие жертвы и большая несправедливость не будут напрасными,

– сказал лидер хуситов.

К слову, накануне Нетаньяху заявил, что решение о ликвидации лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы он принял ради возвращения домой жителей севера страны, которых эвакуировали из-за обстрелов с территории Ливана.