Про це повідомляє видання The Times of Israel. Згідно з оприлюдненою інформацією, це зробили навмисно до прибуття Нетаньягу через смерть Хасана Насралли у п'ятницю, 27 вересня, під час удару по штаб-квартирі "Хезболли" у Бейруті.

Дивіться також Ізраїль продовжує бити по Лівану, "Хезболла" підтвердила смерть свого лідера: що відбувається

Хусити атакували аеропорт Ізраїля у момент прибуття Нетаньяху

Як пише видання, лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив, що ракету класу "земля-земля", яку група повстанців випустила в бік району Тель-Авіва, присвятили до висадки прем’єра Нетаньягу в Ізраїлі.

ЦАХАЛ заявив, що ракета, яка була випущена щонайменше через пів години після того, як літак Нетаньяху приземлився в аеропорту Тель-Авіва Бен-Гуріон, була збита засобами протиповітряної оборони "за межами країни".

Також Абдул Малік аль-Хуті сказав, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". За його словами, його повстанці, яких підтримує Іран, покращать свою ефективність після попередніх ракетних ударів і ударів безпілотників по Ізраїлю.

Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними,

– сказав лідер хуситів.

До слова, напередодні Нетаньягу заявив, що рішення про ліквідацію лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралли він ухвалив заради повернення додому жителів півночі країни, яких евакуювали через обстріл із території Лівану.