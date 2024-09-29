Про це Нетаньяху заявив у відеозверненні. За його словами, ліквідували Насраллу заради повернення додому жителів півночі країни, яких евакуювали через обстріл із території Лівану.

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"Ліквідація Насрали стала необхідною умовою для досягнення цілей, які ми поставили: безпечного повернення жителів півночі додому і зміна балансу сил у регіоні на довгі роки", – сказав Нетаньяху.

Він пояснив, що поки Насралла був живий, він міг швидко відновити спроможності, яких позбавили "Хезболлу".

Тому я віддав розпорядження, – і Насралли більше немає з нами. Його ліквідація сприяє поверненню додому наших мешканців на півночі, а також наближає звільнення наших викрадених на півдні,

– наголосив Нетаньяху.

Зведення рахунків

За його словами, Насралла був "центральною фігурою осі зла Ірану": не просто виконував вказівки Ірану, а часто і сам давав їм вказівки.

Тож, Нетаньяху вважає, що таким чином ізраїльська влада звела рахунки з тим, хто відповідальний за вбивства незліченної кількості ізраїльтян і багатьох громадян інших країн, включно із сотнями американців і десятками французів.