Сами хуситы также дали обещание о "неизбежном возмездии". Соответствующее заявление было сделано после атак, которые совершили Соединенные Штаты и Великобритания.

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В США информацию об атаке опровергли

Обратим внимание, что Центральное командование ВМС США заявление хуситов опровергло. В нем подчеркнули, что постоянно поддерживали связь с судном Ocean Jazz. По имеющимся данным, оно было в безопасности.

Впоследствии 22 января издание Al Jazeera заявило, что в столице Йемена Сани, которую контролируют хуситы, раздался взрыв. Журналистам представитель группировки заявил, что под удар попала авиабаза Аль-Дайлами, а также объекты в провинциях Таиз, Эль-Байда и Хадджа.

Этому же изданию официальный представитель США заявил, что удар нанесли по ракетным платформам, беспилотникам, а также складам с вооружением хуситов.

В издании CNN заметили, что за более чем 10 дней это уже восьмая серия атак со стороны США по инфраструктуре хуситов. Для ударов использовали истребители. Они взлетели с авианосца Дуайт Эйзенхауэр.

Уже после полуночи, 23 января, поступило подтверждение и от правительства Великобритании. В нем заявили, что атаковали военные объекты хуситов на окраине аэродрома Саны. Для этого использовали Paveway IV – высокоточные управляемые бомбы.

Обратим внимание! Корабли в Красном море под угрозой с ноября 2023 года. С тех пор йеменская повстанческая группировка хуситов регулярно атакует их. Речь идет о проливе Баб-эль-Мандеб, через который суда проходят к Красному морю, а оттуда – к Суэцкому каналу и Средиземному морю.

Напомним, что 11 января США и Великобритания нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Как отметил директор Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс, тогда удалось поразить около 30 локаций.

По его словам, на каждой из них удалось поразить по "несколько объектов".

Так, начальные удары касались 16 отдельных локаций. Каждая из них содержала ряд различных объектов… После или сразу после этих ударов было идентифицировано 12 других локаций, где хранились предметы, которые могли быть использованы против сил – морских и воздушных. Эти районы также были впоследствии поражены,

– заявил Симс.

Он добавил, что использовали более 150 различных боеприпасов во время этих атак. Их запускали как с морских, так и с воздушных платформ, как британских, так и американских.