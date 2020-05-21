Хуже, чем оставить Авакова, было только назначение Венедиктовой, – эксперты о решении Зеленского

Министр внутренних дел Арсен Аваков занимает эту должность с февраля 2014 года. За это время в стране сменился президент, а он продолжает работать уже у четвертого премьер-министра.

Арсен Аваков единственный, кто остался в правительстве после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. И даже когда в 2020 году Кабмин был обновлен, Аваков удержал за собой министерский портфель.

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Однако инициативу Зеленского оставить Авакова на должности поддерживают не все. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел опрос журналистов, политических экспертов и общественных деятелей из разных регионов Украины про первый год президентства Зеленского. Среди вопросов – и о сохранении на должности министра внутренних дел Арсена Авакова. 88,3% опрошенных высказались негативно о таком решении. Ответили, что "совсем не поддерживают" – 59,7% опрошенных, а еще 28,6% выбрали вариант "скорее не поддерживаю".

Поддержку же выразили 5,2% опрошенных. При этом "полностью поддерживаю" – лишь 1,3%. Учитывая, что в опросе приняли участие 77 экспертов и журналистов, то получается, что такой ответ дал только один человек.

Хуже ситуация с поддержкой только у назначения Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. Совсем не поддержали такое решение 77,9% опрошенных. И никто не ответил, что полностью поддерживает такое назначение.