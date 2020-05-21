Гірше за Авакова – лише призначення Венедіктової, – експерти про рішення Зеленського

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков займає цю посаду з лютого 2014 року. За цей час в країні змінився президент, а він продовжує працювати вже за четвертого прем'єр-міністра.

Арсен Аваков єдиний, хто лишився в уряді після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році. І навіть коли вже у 2020 році Кабмін було оновлено, Аваков втримав за собою міністерський портфель.

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Однак ініціативу Зеленського залишити Авакова на посаді підтримують не всі. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів опитування журналістів, політичних експертів та громадських діячів з різних регіонів України про перший рік президентства Зеленського. Серед питань – і про збереження на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 88,3% опитаних висловилися негативно про таке рішення. Відповіли, що "зовсім не підтримують" – 59,7% опитаних, а ще 28,6% обрали варіант "скоріше не підтримую".

Підтримку ж висловили 5,2% опитаних. При цьому "повністю підтримую" – лише 1,3%. Зважаючи, що в опитуванні взяло участі 77 експертів та журналістів, то виходить, що таку відповідь дала лише одна людина.

Гірша ситуація з підтримкою – лише у призначенні Ірини Венедіктової на посаду генеральної прокурорки. Зовсім не підтримали таке рішення 77,9% опитаних. І ніхто не відповів, що повністю підтримує таке призначення.