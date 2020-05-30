Почти в течение 2 лет учитель истории из Черновицкой области травил своих учеников: стучал по столу, придумывал обидные прозвища, коверкая фамилии школьников и занижал оценки. Родители шестиклассников боялись об этом говорить, потому что учитель был родственником директора. Мать одного из учеников все же решилась подать заявление в сельсовет, и впоследствии на учителя составили админпротокол.

Об этом в видеоблоге "Честь и Нечесть" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей.

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Она отметила, что одному из ребят в этой школе досталось больше, чем другим. Учитель неоднократно хватал 12-летнего мальчика за одежду со спины и выталкивал из класса. Тот чувствовал себя постоянно униженным и не хотел вообще ходить в школу.

После того как мать подала заявление в сельсовет относительно систематического оскорбительного отношения учителя истории к ее сыну, была создана специальная комиссия, проведены родительские собрания, а также анонимный опрос учеников при участии социального педагога и других родителей.

"В результате комиссия установила, что учитель постоянно травит не только ее сына, но и других детей во всех классах, где преподает. Все дети чувствовали себя запуганными. Поэтому на горе-учителя составили админпротокол", – пересказала Ирина Шиба.

Судья Александр Ефтеньев внимательно исследовал все доказательства по делу:

материалы служебного расследования,

протоколы родительских собраний,

выводы специальной комиссии.

Известно, что травлю также подтвердили классный руководитель, заместитель директора школы, и родители других детей.

"Судья выяснил, что конфликта между родителями и учителем не было, поэтому сомневаться в их заявлениях нет оснований. Ефтеньев признал учителя истории виновным в буллинге (травле) и наложил штраф в размере 850 гривен. Учитывая зарплаты учителей, этот штраф является довольно существенной суммой. Конечно, она совершенно не сопоставима со страданиями, которые перенесли ученики", – убеждена Ирина Шиба.

Она добавила, что судья также обратил внимание: директор заведения должен был немедленно вмешаться и выяснить все обстоятельства, однако этого не сделал. Также со стороны социально-психологической службы школы не проводилась работа по возможному выявлению фактов буллинга и его профилактики.

Поэтому, премию "Честь недели" получил судья Хотинского районного суда Черновицкой области Ефтеньев Александр за защиту учащихся от травли. Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Смотрите видеоблог "Честь и НЕчесть" за 30 мая 2020