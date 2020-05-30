Майже протягом 2 років вчитель історії з Чернівецької області цькував своїх учнів: гримав по столу, придумував образливі прізвиська, перекручуючи прізвища школярів та занижував оцінки. Батьки шестикласників боялись про це говорити, бо вчитель був родичем директора. Мати одного з учнів все ж наважилась подати заяву до сільської ради, і згодом на вчителя склали адмінпротокол.

Про це у відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей.

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Вона зазначила, що одному із хлопців в цій школі дісталось більше, ніж іншим. Вчитель неодноразово хапав 12-річного хлопчика за одяг зі спини та виштовхував з класу. Той почувався постійно приниженим та не хотів взагалі ходити до школи.

Після того, коли мати подала заяву до сільськради щодо систематичного образливого ставлення вчителя історії до її сина, була створена спеціальна комісія, проведені батьківські збори, а також анонімне опитування учнів за участі соціального педагога та інших батьків.

"В результаті комісія встановила, що вчитель постійно цькує не лише її сина, а й інших дітей у всіх класах, де викладає. Всі діти почувались заляканими. Тож на горе-вчителя склали адмінпротокол", – переповіла Ірина Шиба.

Суддя Олександр Єфтеньєв уважно дослідив всі докази у справі:

матеріали службового розслідування,

протоколи батьківських зборів,

висновки спеціальної комісії.

Відомо, що цькування також підтвердили класний керівник, заступник директора школи, та батьки інших дітей.

"Суддя з'ясував, що конфлікту між батьками та вчителем не було, тож сумніватись у їх заявах немає підстав. Єфтеньєв визнав учителя історії винним у булінгу (цькуванні) та наклав штраф в розмірі 850 гривень. Враховуючи зарплати учителів, цей штраф є доволі суттєвою сумою. Звісно, вона абсолютно не співмірна стражданням, яких зазнали учні", – переконана Ірина Шиба.

Вона додала, що суддя також звернув увагу: директор закладу мав негайно втрутитись та з'ясувати всі обставини, проте цього не зробив. Також з боку соціально-психологічної служби школи не проводилася робота щодо можливого виявлення фактів булінгу та його профілактики.

Відтак, премію "Честь тижня" отримав суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Єфтеньєв Олександр за захист учнів від цькування. Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

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