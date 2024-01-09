Александр Завитневич объяснил, что частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. Также чиновник пояснил, какая ответственность ожидает представителей ТЦК и СП, которые прибегают к силовым методам.

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Что говорят в комитете Ради о том, что работники ТЦК насильно вылавливают людей на улицах

Такие случаи являются нарушением законов, каждый из которых нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, производится ротация работников,

– заверил Завитневич.

Он пояснил, что с начала независимости Украины, когда принимали государственные программы развития ВСУ с очень громкими названиями, то до замены советских подходов в вопросах мобилизации так и не дошли.

"Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", – заявил председатель комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Он объяснил, что для исправления ситуации:

приняли закон о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов;

начали внедрение систему "Оберег", предусматривающую переход к цифровому учету мобилизационного ресурса.

Из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передача в Минобороны Украины,

– объяснил глава комитета Совета.

Важные заявления Завитневича по мобилизации