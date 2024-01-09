Александр Завитневич объяснил, что частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. Также чиновник пояснил, какая ответственность ожидает представителей ТЦК и СП, которые прибегают к силовым методам.
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Что говорят в комитете Ради о том, что работники ТЦК насильно вылавливают людей на улицах
Такие случаи являются нарушением законов, каждый из которых нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, производится ротация работников,
– заверил Завитневич.
Он пояснил, что с начала независимости Украины, когда принимали государственные программы развития ВСУ с очень громкими названиями, то до замены советских подходов в вопросах мобилизации так и не дошли.
"Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", – заявил председатель комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.
Он объяснил, что для исправления ситуации:
- приняли закон о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов;
- начали внедрение систему "Оберег", предусматривающую переход к цифровому учету мобилизационного ресурса.
Из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передача в Минобороны Украины,
– объяснил глава комитета Совета.
Важные заявления Завитневича по мобилизации
- Чиновник рассказал, что считает замену начальников областных ТЦК и СП, обусловленной коррупционными скандалами с участием отдельных представителей этих центров. Что касается эффективности ТЦК и СП по мобилизации, то об этом могут говорить только те, кто руководит их деятельностью.
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказывал, что комитет в течение трех дней обсуждал новый проект закона о мобилизации №10378. В основном говорили о поиске баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают.
- Заветневич уверял, что комитет по национальной безопасности, обороне и разведке уже 9 января примет финальное решение по законопроекту о мобилизации.