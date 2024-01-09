Олександр Завітневич пояснив, що частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації. Також посадовець пояснив, яка відповідальність чекає на представників ТЦК та СП, які вдаються до силових методів.
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Що кажуть у комітеті Ради про те, що працівники ТЦК силоміць виловлюють людей на вулицях
Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників,
– запевнив Завітневич.
Він пояснив, що з початку незалежності України, коли ухвалювали державні програми щодо розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, то до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації так і не дійшли.
"Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська", – заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Він пояснив, що для виправлення ситуації:
- ухвалили закон щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (ТЦК та СП) у березні 2021 року замість попередніх військкоматів;
- почали впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобілізаційного ресурсу.
Через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася. Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передача до Міноборони України,
– пояснив глава комітету Ради.
Важливі заяви Завітневича щодо мобілізації
- Посадовець розповів, що вважає заміну начальників обласних ТЦК та СП обумовленою корупційними скандалами за участю окремих представників цих центрів. Стосовно ефективності ТЦК та СП щодо мобілізації, то про це можуть говорити лише ті, хто керує їхньою діяльністю.
- Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповідав, що комітет протягом трьох днів обговорював новий проєкт закону про мобілізацію №10378. В основному говорили про пошук балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують.
- Завітневич запевняв, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже 9 січня ухвалить фінальне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію.