Хватит на 140 дней, – "власти" Симферополя о новых притоках у водохранилища
В Симферополе начались осадки, однако ситуация с водой сильно не изменилась. Приток за неделю составил 1,2 миллиона кубических метров. Также есть еще вода в водохранилищах, но вместе этого хватит лишь примерно на 4 месяца.
Источник:"Крым.Реалии"
Оккупационные власти утверждают, что водозабор местных водохранилищ до сих пор "ограничен". Чтобы обеспечить Симферополь и район водой – по графику ежесуточно подают примерно 120 тысяч кубических метров воды.
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Сколько в водохранилищах полезного объема:
- Симферопольское – 3%;
- Аянское – 55%;
- Партизанское – 7%.
Из этих водохранилищ в водопроводную сеть можно подать примерно 5,6 миллионов кубических метров.
По словам властей, при существующих притоках и ограниченном водозаборе, поверхностные источники можно использовать лишь 140 дней – это чуть больше, чем 4 месяца.
Вода в Крыму: коротко
- Проблема началась в 2014 году, когда Россия оккупировала полуостров. До этого момента именно Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде.
- Оккупанты прибегают к различным действиям. Они даже пополняют водохранилища из естественного стока и подземных источников. Такие действия привели к засолению почвы на полуострове.
- В то же время Украина не хочет поставлять воду в Крым. Сделает это только после деоккупации Крыма.
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