В Симферополе начались осадки, однако ситуация с водой сильно не изменилась. Приток за неделю составил 1,2 миллиона кубических метров. Также есть еще вода в водохранилищах, но вместе этого хватит лишь примерно на 4 месяца.

Оккупационные власти утверждают, что водозабор местных водохранилищ до сих пор "ограничен". Чтобы обеспечить Симферополь и район водой – по графику ежесуточно подают примерно 120 тысяч кубических метров воды.

Обратите внимание В обход международных санкций: на водопроводе оккупантов в Крыму заметили оборудование Siemens

Сколько в водохранилищах полезного объема:

Симферопольское – 3%;

Аянское – 55%;

Партизанское – 7%.

Из этих водохранилищ в водопроводную сеть можно подать примерно 5,6 миллионов кубических метров.

По словам властей, при существующих притоках и ограниченном водозаборе, поверхностные источники можно использовать лишь 140 дней – это чуть больше, чем 4 месяца.

Важно! Оккупационные власти в декабре 2020 года заверили жителей Симферополя, что якобы для них будет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора. Это должно произойти уже с 18 апреля 2021 года, однако действительно ли так будет – неизвестно.

Вода в Крыму: коротко