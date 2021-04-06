У Сімферополі почались опади, однак ситуація з водою сильно не змінилася. Приплив за тиждень склав 1,2 мільйона кубічних метрів. Також є ще вода у водосховищах, але разом цього вистачить лише приблизно на 4 місяці.

Окупаційна влада стверджує, що водозабір місцевих водосховищ досі "обмежений". Щоб забезпечити Сімферополь та район водою – за графіком щодоби подають приблизно 120 тисяч метрів кубічних води. Зверніть увагу В обхід міжнародних санкцій: на водогоні окупантів у Криму помітили обладнання Siemens Скільки у водосховищах є корисного об'єму: Сімферопольське – 3%;

Аянське – 55%;

Партизанське – 7%. З цих водосховищ у водопровідну мережу можна подати приблизно 5,6 мільйона кубічних метрів. За словами влади, при притоках, які існують, і обмеженому водозаборі, поверхневі джерела можна використовувати лише 140 днів – це трохи більше, ніж 4 місяці. Важливо! Окупаційна влада у грудні 2020 року запевнила мешканців Сімферополя, що начебто для них надходитиме вода з Бештерек-Зуйського водозабору. Це має статися вже з 18 квітня 2021 року, однак чи справді так буде – невідомо. Вода в Криму: коротко Проблема розпочалась у 2014 році, коли Росія окупувала півострів. До цього моменту саме Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді.

Окупанти вдаються до різних дій. Вони навіть поповнюють водосховища з природного стоку і підземних джерел. Такі дії призвели до засолення ґрунту на півострові.

Водночас Україна не хоче постачати воду у Крим. Зробить це лише після деокупації Криму.