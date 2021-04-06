Вистачить на 140 днів, – "влада" Сімферополя про нові притоки у водосховища
У Сімферополі почались опади, однак ситуація з водою сильно не змінилася. Приплив за тиждень склав 1,2 мільйона кубічних метрів. Також є ще вода у водосховищах, але разом цього вистачить лише приблизно на 4 місяці.
Джерело:"Крим.Реалії"
Окупаційна влада стверджує, що водозабір місцевих водосховищ досі "обмежений". Щоб забезпечити Сімферополь та район водою – за графіком щодоби подають приблизно 120 тисяч метрів кубічних води.
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Скільки у водосховищах є корисного об'єму:
- Сімферопольське – 3%;
- Аянське – 55%;
- Партизанське – 7%.
З цих водосховищ у водопровідну мережу можна подати приблизно 5,6 мільйона кубічних метрів.
За словами влади, при притоках, які існують, і обмеженому водозаборі, поверхневі джерела можна використовувати лише 140 днів – це трохи більше, ніж 4 місяці.
Вода в Криму: коротко
- Проблема розпочалась у 2014 році, коли Росія окупувала півострів. До цього моменту саме Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді.
- Окупанти вдаються до різних дій. Вони навіть поповнюють водосховища з природного стоку і підземних джерел. Такі дії призвели до засолення ґрунту на півострові.
- Водночас Україна не хоче постачати воду у Крим. Зробить це лише після деокупації Криму.
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