Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что Харьков – это суперамбиционная задача для россиян. Зато в Харьковской области захватчики все же хотят захватить Купянск.

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"Ставят цель – выйти на позиции на берегу реки Оскол, что до сих пор было невыполнимо. И это является очень – очень сложной задачей. Харьков – это нечто чрезвычайное, совсем особенное", – подчеркнул Шарп.

Это требует колоссальных дополнительных сил. Чтобы об этом хотя бы задуматься, надо, чтобы у россиян появилось значительное количество войск. Поскольку Россия не проводила мобилизацию, поэтому есть сомнения, есть ли у врага дополнительные боевые части.

Военный обозреватель отметил, что, если Кремль почувствует то, что у Украины неблагоприятная перспектива относительно помощи от западных союзников, то тогда амбиции и мечты России могут стать более масштабными – вплоть до захвата очень больших территорий.

Пока все это связано с реальными фактами на земле. А они свидетельствуют, что есть цель захватить Донецкую область. Возможно, кусок Харьковской области. До этого им далеко,

– убежден Давид Шарп.

Впрочем, россияне пытаются пошагово к этому стремятся. Если же украинское государство окажется в плохой ситуации с поставками оружия, отметил военный обозреватель, возможности российской армии насчёт территориальных захватов возрастут.

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