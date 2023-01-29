Об этом заявил Бен Берри, старший научный сотрудник международного института стратегических исследований (ISS).

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Как могут использовать танки

Отмечают, что для Украины нет смысла разбрасывать свои танки по линии фронта протяженностью более 1000 километров. Чтобы прорвать российскую оборону, Украине нужно будет сосредоточить свои силы, возможно, на территории от пяти до 20 километров.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший полковник Королевского танкового полка британской армии, говорит, что количество действительно имеет значение для прорыва. Бронетанковая бригада для проведения крупной наступательной операции обычно должна иметь не менее 70 танков.

Он заявил, что более 100 западных боевых танков могут иметь большое значение.

Если бы у Украины было больше, то могла бы попытаться вести одновременные наступательные операции в разных местах, как это было в прошлом году на севере и юге,

– говорится в материале.

Кроме того, есть дополнительная поддержка, необходимая для того, что называют "общевоенным маневром".

Важный пакет помощи

Великобритания посылает Украине не только 14 танков Challenger, но и 30 артиллерийских САУ и бронемашины для перевозки и защиты войск.

Новый пакет военной поддержки также включает машины для разминирования и постройки мостов. То есть, это основные элементы, необходимые для любой наступательной операции.

США также предоставляют Украине более 100 бронированных машин Bradley и Stryker, а Германия – 40 своих БМП Marder, а также танки.

Военные эксперты отмечают, что танки – это наконечник копья, предназначенный для быстрого передвижения по открытой местности. Challenger 2, Leopard 2 и M1 Abrams быстрее большинства танков российского производства со скоростью более 40 километров в час на пересеченной местности.

Способны атаковать ночью

Господин де Бреттон-Гордон, командовавший эскадрильей британских танков Challenger, подчеркнул, что одним из больших преимуществ танков западного производства является их способность воевать ночью.

Ночные прицелы и тепловизоры в этих танках – это эталон. Лишь более совершенные модели российских танков, такие как Т-90, приспособлены к ночным боям.

Самым большим вызовом для Украины, по мнению экспертов, будет логистика – обеспечение горючим, боеприпасами и запчастями.

Если обещания Запада будут исполнены, Вооруженные силы Украины могут получить более 100 танков. Однако это все равно не соответствует тому, что просят ВСУ.

Учеба украинских военных также займет время – недели, если не месяцы. Также пока не ясно, когда все это оборудование прибудет.

США отметили, что их 31 танк M1 Abrams может быть готов только через месяц.

Обратите внимание! Западные руководители надеялись, что Украина сможет начать наступление уже этой весной. Они считают, что сейчас есть окно возможностей, пока Россия пытается привлечь и восстановить разрушенные силы, а также пополнить свои запасы боеприпасов.