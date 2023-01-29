Про це заявив Бен Беррі, старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень (ISS).

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Як можуть використовувати танки

Зазначають, що для України немає сенсу розкидати свої танки по лінії фронту довжиною понад 1000 кілометрів. Щоб прорвати російську оборону, Україні потрібно буде зосередити свої сили – можливо, на території від п'яти до 20 кілометрів.

Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній полковник Королівського танкового полку британської армії, каже, що кількість справді має значення для прориву. Бронетанкова бригада для проведення великої наступальної операції зазвичай повинна мати не менше 70 танків.

Він заявив, що понад 100 західних бойових танків можуть мати велике значення.

Якби Україна мала більше, то могла б спробувати вести одночасні наступальні операції в різних місцях, як це було минулого року на півночі та півдні,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, є додаткова підтримка, необхідна для того, що називають "загальновійськовим маневром".

Важливий пакет допомоги

Велика Британія надсилає Україні не лише 14 танків Challenger, а й 30 артилерійських САУ та бронемашини для перевезення та захисту військ.

Новий пакет військової підтримки також включає машини для розмінування та побудови мостів. Тобто це основні елементи, необхідні для будь-якої наступальної операції.

США також надають Україні понад 100 броньованих машин Bradley і Stryker, а Німеччина – 40 своїх БМП Marder, а також танки.

Військові експерти наголошують, що танки – це наконечник списа, призначений для швидкого пересування по відкритій місцевості. Challenger 2, Leopard 2 і M1 Abrams є швидшими за більшість танків російського виробництва зі швидкістю понад 40 кілометрів за годину на пересіченій місцевості.

Здатні атакувати вночі

Пан де Бреттон-Гордон, який командував ескадрильєю британських танків Challenger, наголосив, що однією з великих переваг танків західного виробництва є їхня здатність воювати вночі.

Нічні приціли й тепловізори у цих танках – це стандарт. Лише досконаліші моделі російських танків, такі як Т-90, пристосовані до нічних боїв.

Найбільшим викликом для України, на думку експертів, буде логістика – забезпечення пальним, боєприпасами й запчастинами.

Якщо обіцянки Заходу будуть виконані, Збройні сили України можуть отримати понад 100 танків. Однак це все одно не відповідає тому, про що просять ЗСУ.

Навчання українських військових також займе час – тижні, якщо не місяці. Також наразі не зрозуміло, коли все це обладнання прибуде.

США зазначили, що їхній 31 танк M1 Abrams може бути готовий лише через місяці.

Зверніть увагу! Західні керівники сподівалися, що Україна зможе розпочати наступ вже цієї весни. Вони вважають, що зараз є вікно можливостей, поки Росія намагається залучити та відновити свої зруйновані сили, а також поповнити свої запаси боєприпасів.