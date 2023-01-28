Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. Он отметил, что Украине нужна техника сразу, а не по частям, в том числе танки, самолеты, бронированные машины, средства ПВО и т.д.

К теме Leopard уже в феврале могут "пойти в бой", – полковник ВСУ о применении танков на фронте

Появилась информация, что Украина получит несколько десятков модернизированных танков Т-72. Вероятно, они приедут раньше, чем обещанные Leopard.

По словам Гетьмана, эти танки хорошая техника, но она существенно уступает Abrams, Leopard и Challenger. Эксперт подчеркнул, что 300 танков, о которых говорил генерал Валерий Залужный, необходимы прямо на переднюю линию столкновения. Следует учитывать, что танки могут быть подбиты, повреждены и тому подобное, поэтому Украине нужен резерв еще около 300 танков, убежден Гетьман.

Также нам нужна авиация, которая их будет прикрывать: вертолеты и самолеты. Это отдельный разговор,

– добавил эксперт.

Комплектация танковых бригад

Гетьман упомянул, что для формирования танкового батальона нужно около 30 танков. Приблизительно сотня танков – это бригада. 300 танков – это 3 бригады, если они будут укомплектованы исключительно Abrams, Leopard и Challenger.

Военный аналитик предположил, что Валерий Залужный не будет ориентироваться на такое построение подразделений, а будет совмещать модернизированные Т-72 с американскими и немецкими танками.

То есть 300 танков могут составлять не 3, а 5 или даже 6 бригад, если они будут доукомплектованы модернизированными Т-72,

– заметил Гетьман.

Гетьман о поставках техники в Украину: смотреть видео

Украинская техника не окажется на территории России

Первую партию танков от наших партнеров Украина получит весной, предусмотрел военный аналитик. На появляющихся в сети видео заметно, как техника едет без маскировочных сеток, открыто. Гетьман предположил, что партнеры делают это намеренно, чтобы показать россиянам, что их ждет.

Эксперт в очередной раз подчеркнул, что эта техника необходима Украине исключительно для того, чтобы выгнать россиян с нашей территории, на российской земле она не окажется. К тому же аналитик считает целесообразным создать 200-300-километровую демилитаризованную зону от украинских границ, чтобы исключить новые атаки со стороны России.

Сначала нужно прекратить гибель наших военных. Потому что у нас гибнут лучшие, а у них – хутшие. И прекратить обстрелы гражданских городов, где погибают люди,

– подчеркнул спикер.

Украине нужна авиация

Гетьман подчеркнул, что Украина, кроме танков нуждается, еще и истребителей. Идеальным вариантом стал бы F-16.

Истребитель F-16 относится к легким, это самолет четвертого поколения, стоящий на вооружении многих стран. Он был разработан в 1970-х годах, но его планер и двигатель – наиболее оптимальная комбинация легкого истребителя, по словам эксперта.

Он вспомнил, что по подсчетам 4 вертолета Apache, которые нам может передать Великобритания, за один вылет в состоянии уничтожить до 70 целей тяжелой техники врага.

Лучше не выдавать по частям. Если наши союзники решили нам по-настоящему помочь победить врага, то нам нужно не частичное, а все вооружение, которым должно быть укомплектовано подразделения для освобождения нашей территории,

– резюмировал военный аналитик.

Новый пакет военной помощи от США / Инфографика 24 Канала

Военная помощь Украине: последнее