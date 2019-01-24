10:55
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Хватит ли Украине газа до конца зимы: объяснение главы "Нафтогаза"

      281 Читати новину українською
      Андрей Коболев
      Андрей Коболев / ITAR-TASS

      От начала отопительного сезона в Украине сократились запасы природного газа на 5 миллиардов кубометров – до 12,2 миллиарда кубометров. Это на 1,2 миллиарда кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

      Однако председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев убежден, что этого вполне достаточно, чтобы "спокойно пережить зиму", передает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Как изменились доходы Украины от транзита газа: инфографика

      "Запасов хватит. Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану", – уверяет Коболев.

      Что касается уменьшения показателей импорта в этом году, то глава "Нафтогаза" сослался на тактику компании.

      Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сегодня: мы стараемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая,
      – добавил Кободев.

      К слову, Еврокомиссия предложила Украине заключить договор относительно использования ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет, потому что хочет сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС. По мнению вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, договор на транзит российского газа могут заключить после 2019 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Отопительный сезон Нафтогаз Газ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2147
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2329
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4656
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 07:02 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 743
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сегодня , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 1249
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Снегопад в Украине: ограничения движения транспорта и первые заложники непогоды на Полтавщине
       26 декабря 2018 , 12:20
      Кубок английской лиги: Вест Хэм Ярмоленко получил тяжелого соперника
       30 сентября 2018 , 08:31
      Зинченко дебютировал в АПЛ 2018/19: один из лучших в Манчестер Сити и высокие оценки английских СМИ
       30 сентября 2018 , 12:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук