Хватит ли Украине газа до конца зимы: объяснение главы "Нафтогаза"

От начала отопительного сезона в Украине сократились запасы природного газа на 5 миллиардов кубометров – до 12,2 миллиарда кубометров. Это на 1,2 миллиарда кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Однако председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев убежден, что этого вполне достаточно, чтобы "спокойно пережить зиму", передает "Интерфакс-Украина".

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"Запасов хватит. Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану", – уверяет Коболев.

Что касается уменьшения показателей импорта в этом году, то глава "Нафтогаза" сослался на тактику компании.

Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сегодня: мы стараемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая,

– добавил Кободев.

К слову, Еврокомиссия предложила Украине заключить договор относительно использования ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет, потому что хочет сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС. По мнению вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, договор на транзит российского газа могут заключить после 2019 года.