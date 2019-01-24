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      Чи вистачить Україні газу до кінця зими: пояснення глави "Нафтогазу"

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      Андрій Коболєв
      Андрій Коболєв / ITAR-TASS

      Від початку опалювального сезону в Україні скоротились записи природного газу на 5 мільярдів кубометрів – до 12,2 мільярда кубометрів. Це на 1,2 мільярда кубометрів менше, ніж в аналогічний період минулого року.

      Проте голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв переконаний, що цього цілком достатньо, аби "спокійно пережити зиму", передає "Інтерфакс-Україна". 

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      "Запасів вистачить. Це наш план управління запасами й оборотним капіталом. Це все йде за планом", – запевняє Коболєв. 

      Щодо зменшення показників імпорту цьогоріч, то голова "Нафтогазу" послався на тактику компанії.

      Ми заходили з рекордно високими запасами, тому в нас така тактика роботи з ринками сьогодні: ми намагаємося купувати за меншою ціною і не купувати, коли ціна висока,
      – додав Кободєв. 

      До слова, Єврокомісія запропонувала Україні укласти договір щодо використання її газотранспортної системи на щонайменше наступні десять років, бо хоче зберегти об'єми транзиту російського газу через українську ГТС. На думку віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, договір на транзит російського газу можуть укласти після 2019 року.

      Теги: Новини України Новини політики Газ Нафтогаз Опалювальний сезон
      Джерело: 24 Канал
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