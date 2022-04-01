Это видео они опубликовали по случаю Дня смеха.

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Позитив от хвостатых собратьев

Военные сообщили, что в эти непростые времена хвостатые собратья снабжают их положительными эмоциями.

Об их военных задачах – в шутливом ролике к "юмористической дате" – 1 апреля,

– написали в сообщении.

Видео с хвостатыми защитниками: смотреть видео

Животные на защите Украины

Это далеко не первый случай, когда животные помогают защитникам Украины защищать Родину. Например, военнослужащая из 503 ОБМП Ольга "Кексик" не может представить свою жизнь без четвероногой подруги Комашки. По ее словам, собака предупреждает о приближении врага.

Также в Киеве кинологи с собаками еще в середине марта прибыли на железнодорожный вокзал, чтобы помочь малышам. Правоохранители сделали исключение для детей и начали заниматься канистерапией.

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