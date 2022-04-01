Це відео вони опублікували з нагоди Дня сміху.

Варте уваги Усі підприємства військово-промислового комплексу мають працювати 24/7, – Єрмак

Позитив від хвостатих побратимів

Військові повідомили, що у ці непрості часи їхні хвостаті побратими забезпечують їх позитивними емоціями.

Про їхні воєнні завдання – у жартівливому ролику до "гумористичної дати" – 1 квітня,

– написали у дописі.

Відео з хвостатими захисниками: дивитися відео

Тварини – на захисті України

Це далеко не перший випадок, коли тварини допомагають захисникам України боронити Батьківщину. Наприклад, військовослужбовиця з 503 ОБМП Ольга "Кексик" не може уявити своє життя без чотирилапої подруги Комашки. За її словами, собака попереджає про наближення ворога.

Також у Києві кінологи з собаками ще всередині березня прибули на залізничний вокзал, щоб допомогти малечі. Правоохоронці зробили виняток для дітей та почали займатися каністерапією.

ЗСУ звільнили 11 населених пунктів: дивитися відео