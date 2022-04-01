Чиновники визначили напрямки, які потребують окремої уваги. Вони сфокусувалися на ключових аспектах функціонування "Укроборонпрому".

Раніше В Укроборонпромі розпочали ремонт російської трофейної техніки

Сьогодні всі підприємства військово-промислового комплексу мають працювати в режимі 24/7,

– наголосив голова Офісу Президента.

Він зазначив, що Збройні Сили України для відбиття агресії Росії потребують результативної роботи кожного працівника галузі.

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