Чиновники определили направления, требующие отдельного внимания. Они сфокусировались на ключевых аспектах функционирования "Укроборонпрома".
Ранее В Укроборонпроме начали ремонт российской трофейной техники
Сегодня все предприятия военно-промышленного комплекса должны работать в режиме 24/7,
– подчеркнул глава Офиса Президента.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в результативной работе каждого работника отрасли, чтобы отбивать агрессию России.
Это может вас заинтересовать – ВСУ освободили еще 11 населенных пунктов от оккупантов: видео