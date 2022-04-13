В Государственном агентстве развития туризма подчеркнули, что все государства и компании должны объединить свои усилия для бойкота любого сотрудничества с напавшей на Украину Россией.

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Призыв ГАРТ и позиция отелей

В ведомстве добавили, что государство-агрессор должно почувствовать пренебрежение всего мира. В то же время как жители России, которые массово словами и налогами поддерживают агрессию против Украины "заслуживают перелетов исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте".

На фоне этого в ГАРТ проанализировали сферу мирового туризма в контексте поддержки Украины. В частности, специалисты обратили внимание на тех, кто не отказывает себе в удовольствии зарабатывать кровавые российские деньги и спонсировать войну.

Например, одна из самых богатых мировых гостиничных сетей Marriott Hotels выбрала довольно не четкую позицию. Компания пожертвовала более 100 миллионов долларов на помощь украинцам, однако решила не закрывать свои отели на территории России. Многие из гостиничных компаний из США продолжают работать в России даже несмотря на то, что американские власти вводят все новые и новые санкции. Речь идет о:

HYATT Hotels,

Wyndham,

Hilton Hotels & Resorts,

Radisson.

На тему! Детальнее о мировых брендах в сфере гостиничного бизнеса, которые решили не покидать рынок государства-агрессора после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как они объясняют свою позицию и какой алгоритм действий выбрали – читайте по ссылке.

Туризм и авиакомпании

В Государственном агентстве развития туризма добавили, что до сих пор есть немало стран, что занимают нейтральную позицию или совсем не осуждают войну России в Украине.

В настоящее время этот перечень насчитывает более 70 государств:

Хорватия,

Шри-Ланка,

Сейшелы,

Черногория,

Марокко,

Катар,

Саудовская Аравия,

ОАЭ и другие.

Одна из самых интересных ситуаций произошла в Турции, которая не только готова принимать у себя российских туристов, но и серьезно рассматривает возможность создания авиакомпании, которая будет специализироваться исключительно на транспортировке россиян.

Турецкие власти преследуют цель обеспечить кредитную поддержку в размере 300 миллионов долларов своим туроператорам, находящимся в России. Прежде всего речь идет об Anex, Pegas и Coral. К тому же крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines согласилась выделить 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из Российской Федерации. В общей сложности Турция планирует принять на своих курортах более 3 миллионов российских туристов.

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Также авиаперевозчики Etihad Airways, Emirates и Qatar Airways продолжают работать на российском рынке, несмотря на санкции Европы. Такую же политику проводит и крупнейшая авиакомпания Израиля EL AL אל על и китайские компании и Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines. На сегодняшний день именно благодаря этим компания граждане России с пересадками путешествуют в ЕС, Канаду, Австралию, Азию и США.

Таким образом, они помогают пополнять экономику России и спонсируют войну в Украине. В ГАРТ обратились к украинцам с просьбой игнорировать эти компании, а также "поблагодарить" их в социальных сетях за поддержку войны в Украине.

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