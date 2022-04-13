У Державному агентстві розвитку туризму наголосили, що усі держави та компанії повинні об’єднати свої зусилля задля бойкоту будь-якої співпраці з Росією, яка напала на Україну.

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Заклик ДАРТ та позиція готелів

У відомстві додали, що держава-агресорка має відчути зневагу усього світу. Тоді як жителі Росії, які масово словами та податками підтримують агресію проти України "заслуговують на перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті".

На фоні цього у ДАРТ проаналізували сферу світового туризму у контексті підтримки Україну. Зокрема, фахівці звернули увагу на тих, хто не відмовляє собі у задоволенні заробляти криваві російські гроші та спонсорувати війну.

Для прикладу одна з найбагатших світових готельних мереж Marriott Hotels обрала досить не чітку позицію. Компанія пожертвувала понад 100 мільйонів доларів на допомогу українцям, проте одночасно вирішила не закривати свої готелі на території Росії. Чимало й інших готельних компаній з США продовжують працювати у Росії навіть попри те, що американська влада водить все нові й нові санкції. Йдеться про:

HYATT Hotels,

Wyndham,

Hilton Hotels & Resorts,

Radisson.

До теми! Детальніше про світові бренди у сфері готельного бізнесу, які вирішили не покидати ринок держави-агресорки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як вони пояснюють свою позицію та який алгорит дій обрали читайте за посиланням.

Туризм та авіакомпанії

У Державному агентстві розвитку туризму додали, що досі є чимало країн, які займають нейтральну позицію чи зовсім не засуджують війну Росії в Україні.

Наразі цей перелік нараховує понад 70 держав:

Хорватія,

Шрі-Ланка,

Сейшели,

Чорногорія,

Марокко,

Катар,

Саудівська Аравія,

ОАЄ тощо.

Одна з найцікавіших ситуацій сталася у Туреччині, яка не лише готова приймати у себе російських туристів, але й серйозно розглядає ймовірність створення авіакомпанії, яка буде спеціалізуватися виключно на транспортуванні росіян.

Турецька влада має на меті забезпечити кредитну підтримку у розмірі 300 мільйонів доларів своїм туроператорам, які розташовані у Росії. Перш за все йдеться про Anex, Pegas і Coral. До того ж найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines погодилася виділити 1,5 мільйона місць для "пакетних" туристів з Російської Федерації. У цілому Туреччина планує прийняти на своїх курортах понад 3 мільйони російських туристів.

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Також авіаперевізники Etihad Airways, Emirates і Qatar Airways продовжують працювати на російському ринку попри санкції Європи. Таку ж політику проводить й найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL אל על й китайські компанії й Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, На сьогодні саме завдяки цим компанія громадяни Росії з пересадками подорожують до ЄС, Канади, Австралії, Азії та США.

Таким чином, вони допомагають поповнювати економіку Росії й спонсорують війну в Україні. У ДАРТ звернулися до українців з проханням ігнорувати ці компанії, а також "подякувати" їм у соціальних мережах за підтримку війни в Україні.

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