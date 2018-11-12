"Идеальное окно" для вступления в ЕС: Парубий озвучил конкретные даты
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий предположил, когда для Украины откроется "идеальное окно" для вступления в Европейский Союз.
По оценкам Парубия, Украина может стать членом ЕС уже менее, чем через 10 лет.
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Об этом он заявил журналистам в Вильнюсе, где принимает участие в сессии Парламентской Ассамблеи Литвы, Польши и Украины.
Парубий объяснил, почему 2025 и 2027 годы считает идеальным шансом для Украины для вступления в ЕС.
В 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, а в 2027 году – председательствовать в ЕС будет Литва, и мы вместе трактуем, что это будет идеальное окно возможностей для принятия важных стратегических решений для Украины, в частности для вступления в ЕС,
– отметил председатель Верховной Рады Украины.
Он отметил, что представленная на межпарламентской ассамблеи Украины – Литва – Польша инициатива Украины именно предусматривает такое стремление.
"Наша договоренность заключается в том, чтобы мы совместно сначала на трехстороннем уровне разработали этот план мероприятий, который должна сделать Украина для достижения своей цели вступления в ЕС, и какой план должны выполнить Польша и Литва для помощи Украине и распространении этой идеи среди других европейских партнеров", – подчеркнул спикер.
К слову, накануне в ЕС пригрозили, что Украина может потерять шанс получить 50 миллионов евро помощи от Союза.