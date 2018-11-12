"Ідеальне вікно" для вступу в ЄС: Парубій озвучив конкретні дати

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій припустив, коли для України відкриється "ідеальне вікно" для вступу у Європейський Союз.

За оцінками Парубія, Україна може стати членом ЄС вже менш, ніж через 10 років.

Читайте також: Паніка в серці ЄС: чи зможе Макрон замінити Меркель у ролі лідера Європи

Про це він заявив журналістам у Вільнюсі, де бере участь у сесії Парламентської Асамблеї Литви, Польщі та України.

Розпочався мій візит до Литви для участі у роботі 9-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Сеймасу Литви, @LRSeimas Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat та Верховної Ради України @verkhovna_rada Разом ми сила! pic.twitter.com/BBqNMIadVf — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 листопада 2018 р.

Парубій пояснив, чому саме 2025 та 2027 роки вважає ідеальним шансом для України для вступу в ЄС.

У 2025 році головувати в ЄС буде Польща, а в 2027 році – головувати в ЄС буде Литва, і ми разом трактуємо, що це буде ідеальне вікно можливостей для прийняття важливих стратегічних рішень для України, зокрема для вступу в ЄС,

– зазначив голова Верховної Ради України.

Він зазначив, що представлена ​​на міжпарламентській асамблеї Україна – Литва – Польща ініціатива України саме передбачає таке прагнення.

"Наша домовленість полягає в тому, щоб ми спільно спочатку на тристоронньому рівні розробили той план заходів, який має зробити Україна для досягнення своєї мети вступу в ЄС, і який план повинні виконати Польща і Литва для допомоги Україні і поширенні цієї ідеї серед інших європейських партнерів", – наголосив спікер.

До слова, напередодні в ЄС пригрозили, що Україна може втратити шанс отримати 50 мільйонів євро допомоги від Союзу.