Приготовление домашнего фастфуда не только разнообразит ежедневное меню, но и делает популярные блюда более универсальными, информирует 24 Канал. Ведь это идеальная возможность поэкспериментировать с рецептами, выбирая только те ингредиенты, которые нравятся.

Будет вкусно Ап – и готово: 4 рецепта для вкусного ужина за считаные минуты

Курятина – идеальный выбор для домашнего фастфуда

Домашний фастфуд – отличная альтернатива доставке, когда хочется насладиться любимыми быстрыми блюдами, одновременно контролируя качество и свежесть продуктов. Поэтому стоит выбирать продукцию топовых производителей, как, например, ТМ "Аппетитная". Ведь это бренд №1 в Украине в категории свежемаринованной курочки.

"Аппетитная" – это современное решение для простого и быстрого приготовления кулинарных шедевров. Ассортимент бренда поражает многообразием вкусов – от классических трав и чеснока до интересных остро-сладких сочетаний и фруктовых ноток.

Производитель предлагает продукцию на любой случай или настроение:

свежемаринованную курочку, заслужившую доверие и любовь миллионов потребителей, в маринадах, проверенных дегустациями;

формованную продукцию из курятины – котлетки, колбаски и фрикадельки.

Кроме этого, с "Аппетитной" можно не тратить лишних сил на приготовление вкусных блюд. Нужно только открыть упаковку, выбрать интересный рецепт и воплотить его в жизнь.

А как легко приготовить любимый фастфуд дома, не тратя много времени, рассказываем далее.

Чизбургер с картофелем по-деревенски

Время : 50 минут

Порций: 2

От этого чизбургера все будут в восторге / Фото Shutterstock

Ингредиенты для чизбургера:

– 2 котлеты для бургера от бренда "Аппетитная";

– 2 булочки бриошь;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 красная луковица;

– 1 огурец;

– масло по вкусу;

– листья салата по вкусу.

Ингредиенты для картофеля по-деревенски:

– 0,5 килограмма картофеля;

– 50 граммов крахмала;

– 0,5 чайной ложки красного перца;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка соли;

– масло по вкусу.

Соус:

– 4 столовые ложки майонеза 72%;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 1 чайная ложка белого маринованного хрена;

– пол чайной ложки молотой паприки;

– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Картофель нарежьте слайсами, всыпьте немного соли и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут. К крахмалу добавьте специи и ложку соли. С картофеля слейте воду и обваляйте его в смеси из крахмала и специй. Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом. Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Тем временем разрежьте булочки пополам, смажьте их маслом и поджарьте на сковороде до золотистого цвета. Также обжарьте до готовности котлеты. Посыпьте их сыром и дайте ему расплавиться. Смешайте все ингредиенты для соуса. На 2 половинки булочки бриошь выложите соус, котлеты с сыром, листья салата, кружочки лука и огурца. Еще 2 половинки булочки также смажьте соусом и накройте ими начинку. Подавайте чизбургеры и картофель горячими.

Домашняя шаурма из куриного шашлыка

Время : 35 минут

Порций: 4

Домашняя шаурма имеет незабываемый вкус / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка шашлыка из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" от бренда "Аппетитная";

– четверть краснокочанной капусты;

– 4 лаваша;

– 6 столовых ложек оливкового масла;

– 2 пера зеленого лука;

– 1 столовая ложка майонеза 72%;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка кетчупа.

Приготовление:

Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов. Нагрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите кусочки курицы и готовьте до золотистости, помешивая. Затем переложите шашлык на противень и отправьте в духовку еще на 10 – 15 минут. Измельчите зеленый лук и нашинкуйте капусту. Выньте курицу из духовки и нарежьте ее небольшими кусками. Смешайте майонез, горчицу и кетчуп. Выложите шашлык на лаваш, посыпьте зеленым луком и капустой. Добавьте соус и заверните в рулет, подворачивая края. Обжарьте готовую шаурму на сухой сковороде или на гриле до хрустящей корочки.

Греческий гирос с куриным шашлыком

Время : 35 минут

Порций: 4

Гирос – любимое блюдо греков / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка шашлыка из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" от бренда "Аппетитная";

– 60 граммов соуса дзадзики;

– 4 питы;

– 1 томат;

– пол-луковицы;

– 1 столовая ложка масла;

– листья салата по вкусу.

Приготовление:

Поставьте сковороду на сильный огонь. Влейте 1 столовую ложку масла и выложите курицу. Обжарьте до готовности. Возьмите питу, смажьте ее по центру соусом дзадзики, положите листок салата, нарезанный помидор и несколько ломтиков лука. Добавьте кусочки курицы и сверните в трубочку. Повторите то же самое с остальными питами.

Запеченные куриные крылышки с соусом дзадзики

Время : 25 минут

Порций: 4

Крылышки по этому рецепту будут очень вкусными / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка крылышек "Аперо" в вишневом маринаде от бренда "Аппетитная";

– 500 граммов греческого йогурта;

– 1 большой огурец;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец по вкусу;

– сок лимона по вкусу;

– укроп, мята по желанию.

Приготовление:

Куриные крылышки выложите в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Тем временем огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость. Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок. К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок. По желанию добавьте измельченные укроп и мяту. Хорошо перемешайте. Подавайте крылышки вместе с соусом.

Приятного аппетита!

Следить за вкусными новинками бренда так же просто, как и их готовить. Чтобы интересная информация, вкусные рецепты и особые конкурсы не прошли мимо, надо только подписаться на страницы "Аппетитной" в инстаграме, тиктоке и фейсбуке.