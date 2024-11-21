Приготовление домашнего фастфуда не только разнообразит ежедневное меню, но и делает популярные блюда более универсальными, информирует 24 Канал. Ведь это идеальная возможность поэкспериментировать с рецептами, выбирая только те ингредиенты, которые нравятся.
Будет вкусно Ап – и готово: 4 рецепта для вкусного ужина за считаные минуты
Курятина – идеальный выбор для домашнего фастфуда
Домашний фастфуд – отличная альтернатива доставке, когда хочется насладиться любимыми быстрыми блюдами, одновременно контролируя качество и свежесть продуктов. Поэтому стоит выбирать продукцию топовых производителей, как, например, ТМ "Аппетитная". Ведь это бренд №1 в Украине в категории свежемаринованной курочки.
"Аппетитная" – это современное решение для простого и быстрого приготовления кулинарных шедевров. Ассортимент бренда поражает многообразием вкусов – от классических трав и чеснока до интересных остро-сладких сочетаний и фруктовых ноток.
Производитель предлагает продукцию на любой случай или настроение:
- свежемаринованную курочку, заслужившую доверие и любовь миллионов потребителей, в маринадах, проверенных дегустациями;
- формованную продукцию из курятины – котлетки, колбаски и фрикадельки.
Кроме этого, с "Аппетитной" можно не тратить лишних сил на приготовление вкусных блюд. Нужно только открыть упаковку, выбрать интересный рецепт и воплотить его в жизнь.
А как легко приготовить любимый фастфуд дома, не тратя много времени, рассказываем далее.
Чизбургер с картофелем по-деревенски
Время: 50 минут
Порций: 2
От этого чизбургера все будут в восторге / Фото Shutterstock
Ингредиенты для чизбургера:
– 2 котлеты для бургера от бренда "Аппетитная";
– 2 булочки бриошь;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 красная луковица;
– 1 огурец;
– масло по вкусу;
– листья салата по вкусу.
Ингредиенты для картофеля по-деревенски:
– 0,5 килограмма картофеля;
– 50 граммов крахмала;
– 0,5 чайной ложки красного перца;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка соли;
– масло по вкусу.
Соус:
– 4 столовые ложки майонеза 72%;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 чайная ложка белого маринованного хрена;
– пол чайной ложки молотой паприки;
– 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
Картофель нарежьте слайсами, всыпьте немного соли и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.
К крахмалу добавьте специи и ложку соли. С картофеля слейте воду и обваляйте его в смеси из крахмала и специй.
Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом. Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
Тем временем разрежьте булочки пополам, смажьте их маслом и поджарьте на сковороде до золотистого цвета.
Также обжарьте до готовности котлеты. Посыпьте их сыром и дайте ему расплавиться.
Смешайте все ингредиенты для соуса.
На 2 половинки булочки бриошь выложите соус, котлеты с сыром, листья салата, кружочки лука и огурца. Еще 2 половинки булочки также смажьте соусом и накройте ими начинку.
Подавайте чизбургеры и картофель горячими.
Домашняя шаурма из куриного шашлыка
Время: 35 минут
Порций: 4
Домашняя шаурма имеет незабываемый вкус / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка шашлыка из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" от бренда "Аппетитная";
– четверть краснокочанной капусты;
– 4 лаваша;
– 6 столовых ложек оливкового масла;
– 2 пера зеленого лука;
– 1 столовая ложка майонеза 72%;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка кетчупа.
Приготовление:
Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов.
Нагрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите кусочки курицы и готовьте до золотистости, помешивая.
Затем переложите шашлык на противень и отправьте в духовку еще на 10 – 15 минут.
Измельчите зеленый лук и нашинкуйте капусту.
Выньте курицу из духовки и нарежьте ее небольшими кусками.
Смешайте майонез, горчицу и кетчуп.
Выложите шашлык на лаваш, посыпьте зеленым луком и капустой. Добавьте соус и заверните в рулет, подворачивая края.
Обжарьте готовую шаурму на сухой сковороде или на гриле до хрустящей корочки.
Греческий гирос с куриным шашлыком
Время: 35 минут
Порций: 4
Гирос – любимое блюдо греков / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка шашлыка из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" от бренда "Аппетитная";
– 60 граммов соуса дзадзики;
– 4 питы;
– 1 томат;
– пол-луковицы;
– 1 столовая ложка масла;
– листья салата по вкусу.
Приготовление:
Поставьте сковороду на сильный огонь. Влейте 1 столовую ложку масла и выложите курицу. Обжарьте до готовности.
Возьмите питу, смажьте ее по центру соусом дзадзики, положите листок салата, нарезанный помидор и несколько ломтиков лука.
Добавьте кусочки курицы и сверните в трубочку. Повторите то же самое с остальными питами.
Запеченные куриные крылышки с соусом дзадзики
Время: 25 минут
Порций: 4
Крылышки по этому рецепту будут очень вкусными / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка крылышек "Аперо" в вишневом маринаде от бренда "Аппетитная";
– 500 граммов греческого йогурта;
– 1 большой огурец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– сок лимона по вкусу;
– укроп, мята по желанию.
Приготовление:
Куриные крылышки выложите в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Тем временем огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость.
Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок.
К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок.
По желанию добавьте измельченные укроп и мяту. Хорошо перемешайте. Подавайте крылышки вместе с соусом.
Приятного аппетита!
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