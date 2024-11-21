Приготовление домашнего фастфуда не только разнообразит ежедневное меню, но и делает популярные блюда более универсальными, информирует 24 Канал. Ведь это идеальная возможность поэкспериментировать с рецептами, выбирая только те ингредиенты, которые нравятся.

Будет вкусно Ап – и готово: 4 рецепта для вкусного ужина за считаные минуты

Курятина – идеальный выбор для домашнего фастфуда

Домашний фастфуд – отличная альтернатива доставке, когда хочется насладиться любимыми быстрыми блюдами, одновременно контролируя качество и свежесть продуктов. Поэтому стоит выбирать продукцию топовых производителей, как, например, ТМ "Аппетитная". Ведь это бренд №1 в Украине в категории свежемаринованной курочки.

"Аппетитная" – это современное решение для простого и быстрого приготовления кулинарных шедевров. Ассортимент бренда поражает многообразием вкусов – от классических трав и чеснока до интересных остро-сладких сочетаний и фруктовых ноток.

Производитель предлагает продукцию на любой случай или настроение:

  • свежемаринованную курочку, заслужившую доверие и любовь миллионов потребителей, в маринадах, проверенных дегустациями;
  • формованную продукцию из курятины – котлетки, колбаски и фрикадельки.

Кроме этого, с "Аппетитной" можно не тратить лишних сил на приготовление вкусных блюд. Нужно только открыть упаковку, выбрать интересный рецепт и воплотить его в жизнь.

А как легко приготовить любимый фастфуд дома, не тратя много времени, рассказываем далее.

Чизбургер с картофелем по-деревенски

  • Время: 50 минут

  • Порций: 2

От этого чизбургера все будут в восторге / Фото Shutterstock

Ингредиенты для чизбургера:
– 2 котлеты для бургера от бренда "Аппетитная";
– 2 булочки бриошь;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 красная луковица;
– 1 огурец;
– масло по вкусу;
– листья салата по вкусу.
Ингредиенты для картофеля по-деревенски:
– 0,5 килограмма картофеля;
– 50 граммов крахмала;
– 0,5 чайной ложки красного перца;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка соли;
– масло по вкусу.
Соус:
– 4 столовые ложки майонеза 72%;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 чайная ложка белого маринованного хрена;
– пол чайной ложки молотой паприки;
– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте слайсами, всыпьте немного соли и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.

  2. К крахмалу добавьте специи и ложку соли. С картофеля слейте воду и обваляйте его в смеси из крахмала и специй.

  3. Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом. Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

  4. Тем временем разрежьте булочки пополам, смажьте их маслом и поджарьте на сковороде до золотистого цвета.

  5. Также обжарьте до готовности котлеты. Посыпьте их сыром и дайте ему расплавиться.

  6. Смешайте все ингредиенты для соуса.

  7. На 2 половинки булочки бриошь выложите соус, котлеты с сыром, листья салата, кружочки лука и огурца. Еще 2 половинки булочки также смажьте соусом и накройте ими начинку.

  8. Подавайте чизбургеры и картофель горячими.

Домашняя шаурма из куриного шашлыка

  • Время: 35 минут

  • Порций: 4

Домашняя шаурма имеет незабываемый вкус / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 упаковка шашлыка из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" от бренда "Аппетитная";
– четверть краснокочанной капусты;
– 4 лаваша;
– 6 столовых ложек оливкового масла;
– 2 пера зеленого лука;
– 1 столовая ложка майонеза 72%;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка кетчупа.

Приготовление:

  1. Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов.

  2. Нагрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите кусочки курицы и готовьте до золотистости, помешивая.

  3. Затем переложите шашлык на противень и отправьте в духовку еще на 10 – 15 минут.

  4. Измельчите зеленый лук и нашинкуйте капусту.

  5. Выньте курицу из духовки и нарежьте ее небольшими кусками.

  6. Смешайте майонез, горчицу и кетчуп.

  7. Выложите шашлык на лаваш, посыпьте зеленым луком и капустой. Добавьте соус и заверните в рулет, подворачивая края.

  8. Обжарьте готовую шаурму на сухой сковороде или на гриле до хрустящей корочки.

Греческий гирос с куриным шашлыком

  • Время: 35 минут

  • Порций: 4

Гирос – любимое блюдо греков / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 упаковка шашлыка из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" от бренда "Аппетитная";
– 60 граммов соуса дзадзики;
– 4 питы;
– 1 томат;
– пол-луковицы;
– 1 столовая ложка масла;
– листья салата по вкусу.

Приготовление:

  1. Поставьте сковороду на сильный огонь. Влейте 1 столовую ложку масла и выложите курицу. Обжарьте до готовности.

  2. Возьмите питу, смажьте ее по центру соусом дзадзики, положите листок салата, нарезанный помидор и несколько ломтиков лука.

  3. Добавьте кусочки курицы и сверните в трубочку. Повторите то же самое с остальными питами.

Запеченные куриные крылышки с соусом дзадзики

  • Время: 25 минут

  • Порций: 4

Крылышки по этому рецепту будут очень вкусными / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 упаковка крылышек "Аперо" в вишневом маринаде от бренда "Аппетитная";
– 500 граммов греческого йогурта;
– 1 большой огурец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– сок лимона по вкусу;
– укроп, мята по желанию.

Приготовление:

  1. Куриные крылышки выложите в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

  2. Тем временем огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость.

  3. Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок.

  4. К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок.

  5. По желанию добавьте измельченные укроп и мяту. Хорошо перемешайте. Подавайте крылышки вместе с соусом.

Приятного аппетита!

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