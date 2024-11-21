Приготування домашнього фастфуду не лише урізноманітнює щоденне меню, але й робить популярні страви універсальнішими, інформує 24 Канал. Адже це ідеальна можливість поекспериментувати з рецептами, обираючи лише ті інгредієнти, які подобаються.
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Курятина – ідеальний вибір для домашнього фастфуду
Домашній фастфуд – чудова альтернатива доставці, коли хочеться насолодитися улюбленими швидкими стравами, водночас контролюючи якість та свіжість продуктів. Тому варто обирати продукцію топових виробників, як, наприклад, ТМ "Апетитна". Адже це бренд №1 в Україні в категорії свіжомаринованої курочки.
"Апетитна" – це сучасне рішення для простого та швидкого приготування кулінарних шедеврів. Асортимент бренду вражає різноманіттям смаків – від класичних трав і часнику до цікавих гостро-солодких поєднань та фруктових ноток.
Виробник пропонує продукцію на будь-який випадок чи настрій:
- свіжомариновану курочку, що заслужила довіру та любов мільйонів споживачів, у маринадах, перевірених дегустаціями;
- формовану продукцію з курятини – котлетки, ковбаски та фрикадельки.
Окрім цього, з "Апетитною" можна не витрачати зайвих сил на приготування смачних страв. Потрібно лише відкрити упаковку, обрати цікавий рецепт та втілити його в життя.
А як легко приготувати улюблений фастфуд вдома, не витрачаючи багато часу, розповідаємо далі.
Чизбургер із картоплею по-селянськи
Час: 50 хвилин
Порцій: 2
Від цього чизбургера всі будуть в захваті / Фото Shutterstock
Інгредієнти для чизбургера:
– 2 котлети для бургера від бренду "Апетитна";
– 2 булочки бріош;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 червона цибулина;
– 1 огірок;
– масло до смаку;
– листя салату до смаку.
Інгредієнти для картоплі по-селянськи:
– 0,5 кілограма картоплі;
– 50 грамів крохмалю;
– 0,5 чайної ложки червоного перцю;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка солі;
– олія до смаку.
Соус:
– 4 столові ложки майонезу 72%;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 1 чайна ложка білого маринованого хрону;
– пів чайної ложки меленої паприки;
– 1 зубчик часнику.
Приготування:
Картоплю наріжте слайсами, всипте трохи солі та залийте окропом. Залиште на 20 хвилин.
До крохмалю додайте спеції та ложку солі. З картоплі злийте воду та обваляйте її в суміші з крохмалю та спецій.
Викладіть на деко, застелене фольгою, та полийте олією. Запікайте 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.
Тим часом розріжте булочки навпіл, змастіть їх маслом і підсмажте на пательні до золотистого кольору.
Також обсмажте до готовності котлети. Посипте їх сиром та дайте йому розплавитися.
Змішайте всі інгредієнти для соусу.
На 2 половинки булочки бріош викладіть соус, котлети із сиром, листя салату, кружальця цибулі та огірка. Ще 2 половинки булочки також змастіть соусом та накрийте ними начинку.
Подавайте чизбургери та картоплю гарячими.
Домашня шаурма з курячого шашлику
Час: 35 хвилин
Порцій: 4
Домашня шаурма має незабутній смак / Фото Shutterstock
Інгредієнти:
– 1 упаковка шашлику з м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" від бренду "Апетитна";
– четвертина червоноголової капусти;
– 4 лаваші;
– 6 столових ложок оливкової олії;
– 2 пера зеленої цибулі;
– 1 столова ложка майонезу 72%;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка кетчупу.
Приготування:
Поставте духовку розігріватися до 200 градусів.
Нагрійте пательню з олією на середньому вогні. Викладіть шматочки курки та готуйте до золотистості, помішуючи.
Потім перекладіть шашлик на деко та відправте у духовку ще на 10 – 15 хвилин.
Подрібніть зелену цибулю і нашаткуйте капусту.
Вийміть курку з духовки та наріжте її невеликими шматками.
Змішайте майонез, гірчицю та кетчуп.
Викладіть шашлик на лаваш, посипте зеленою цибулею та капустою. Додайте соус та загорніть у рулет, підгортаючи краї.
Обсмажте готову шаурму на сухій сковороді чи на грилі до хрумкої скоринки.
Грецький гірос із курячим шашликом
Час: 35 хвилин
Порцій: 4
Гірос – улюблена страва греків / Фото Shutterstock
Інгредієнти:
– 1 упаковка шашлику з м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" від бренду "Апетитна";
– 60 грамів соусу дзадзикі;
– 4 піти;
– 1 томат;
– пів цибулини;
– 1 столова ложка олії;
– листя салату до смаку.
Приготування:
Поставте пательню на сильний вогонь. Влийте 1 столову ложку олії та викладіть курку. Обсмажте до готовності.
Візьміть піту, змастіть її по центру соусом дзадзикі, покладіть листок салату, нарізаний помідор і кілька скибочок цибулі.
Додайте шматочки курки та згорніть у трубочку. Повторіть те ж саме з іншими пітами.
Запечені курячі крильця із соусом дзадзикі
Час: 25 хвилин
Порцій: 4
Крильця за цим рецептом будуть дуже смачними / Фото Shutterstock
Інгредієнти:
– 1 упаковка крилець "Аперо" у вишневому маринаді від бренду "Апетитна";
– 500 грамів грецького йогурту;
– 1 великий огірок;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– сік лимона до смаку;
– кріп, м'ята за бажанням.
Приготування:
Курячі крильця викладіть у форму для запікання. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Тим часом огірок натріть на великій терці та вичавіть з нього зайву рідину.
Додайте грецький йогурт і натріть на дрібній терці часник.
До соусу додайте олію, сіль, перець і лимонний сік.
За бажанням додайте подрібнені кріп та м'яту. Добре перемішайте. Подавайте крильця разом із соусом.
Смачного!
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