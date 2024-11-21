Приготування домашнього фастфуду не лише урізноманітнює щоденне меню, але й робить популярні страви універсальнішими, інформує 24 Канал. Адже це ідеальна можливість поекспериментувати з рецептами, обираючи лише ті інгредієнти, які подобаються.

Буде смачно Ап – і готово: 4 рецепти для смачної вечері за лічені хвилини

Курятина – ідеальний вибір для домашнього фастфуду

Домашній фастфуд – чудова альтернатива доставці, коли хочеться насолодитися улюбленими швидкими стравами, водночас контролюючи якість та свіжість продуктів. Тому варто обирати продукцію топових виробників, як, наприклад, ТМ "Апетитна". Адже це бренд №1 в Україні в категорії свіжомаринованої курочки.

"Апетитна" – це сучасне рішення для простого та швидкого приготування кулінарних шедеврів. Асортимент бренду вражає різноманіттям смаків – від класичних трав і часнику до цікавих гостро-солодких поєднань та фруктових ноток.

Виробник пропонує продукцію на будь-який випадок чи настрій:

свіжомариновану курочку, що заслужила довіру та любов мільйонів споживачів, у маринадах, перевірених дегустаціями;

формовану продукцію з курятини – котлетки, ковбаски та фрикадельки.

Окрім цього, з "Апетитною" можна не витрачати зайвих сил на приготування смачних страв. Потрібно лише відкрити упаковку, обрати цікавий рецепт та втілити його в життя.

А як легко приготувати улюблений фастфуд вдома, не витрачаючи багато часу, розповідаємо далі.

Чизбургер із картоплею по-селянськи

Час : 50 хвилин

Порцій: 2

Від цього чизбургера всі будуть в захваті / Фото Shutterstock

Інгредієнти для чизбургера:

– 2 котлети для бургера від бренду "Апетитна";

– 2 булочки бріош;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 червона цибулина;

– 1 огірок;

– масло до смаку;

– листя салату до смаку.

Інгредієнти для картоплі по-селянськи:

– 0,5 кілограма картоплі;

– 50 грамів крохмалю;

– 0,5 чайної ложки червоного перцю;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка солі;

– олія до смаку.

Соус:

– 4 столові ложки майонезу 72%;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 1 чайна ложка білого маринованого хрону;

– пів чайної ложки меленої паприки;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Картоплю наріжте слайсами, всипте трохи солі та залийте окропом. Залиште на 20 хвилин. До крохмалю додайте спеції та ложку солі. З картоплі злийте воду та обваляйте її в суміші з крохмалю та спецій. Викладіть на деко, застелене фольгою, та полийте олією. Запікайте 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Тим часом розріжте булочки навпіл, змастіть їх маслом і підсмажте на пательні до золотистого кольору. Також обсмажте до готовності котлети. Посипте їх сиром та дайте йому розплавитися. Змішайте всі інгредієнти для соусу. На 2 половинки булочки бріош викладіть соус, котлети із сиром, листя салату, кружальця цибулі та огірка. Ще 2 половинки булочки також змастіть соусом та накрийте ними начинку. Подавайте чизбургери та картоплю гарячими.

Домашня шаурма з курячого шашлику

Час : 35 хвилин

Порцій: 4

Домашня шаурма має незабутній смак / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка шашлику з м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" від бренду "Апетитна";

– четвертина червоноголової капусти;

– 4 лаваші;

– 6 столових ложок оливкової олії;

– 2 пера зеленої цибулі;

– 1 столова ложка майонезу 72%;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка кетчупу.

Приготування:

Поставте духовку розігріватися до 200 градусів. Нагрійте пательню з олією на середньому вогні. Викладіть шматочки курки та готуйте до золотистості, помішуючи. Потім перекладіть шашлик на деко та відправте у духовку ще на 10 – 15 хвилин. Подрібніть зелену цибулю і нашаткуйте капусту. Вийміть курку з духовки та наріжте її невеликими шматками. Змішайте майонез, гірчицю та кетчуп. Викладіть шашлик на лаваш, посипте зеленою цибулею та капустою. Додайте соус та загорніть у рулет, підгортаючи краї. Обсмажте готову шаурму на сухій сковороді чи на грилі до хрумкої скоринки.

Грецький гірос із курячим шашликом

Час : 35 хвилин

Порцій: 4

Гірос – улюблена страва греків / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка шашлику з м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" від бренду "Апетитна";

– 60 грамів соусу дзадзикі;

– 4 піти;

– 1 томат;

– пів цибулини;

– 1 столова ложка олії;

– листя салату до смаку.

Приготування:

Поставте пательню на сильний вогонь. Влийте 1 столову ложку олії та викладіть курку. Обсмажте до готовності. Візьміть піту, змастіть її по центру соусом дзадзикі, покладіть листок салату, нарізаний помідор і кілька скибочок цибулі. Додайте шматочки курки та згорніть у трубочку. Повторіть те ж саме з іншими пітами.

Запечені курячі крильця із соусом дзадзикі

Час : 25 хвилин

Порцій: 4

Крильця за цим рецептом будуть дуже смачними / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка крилець "Аперо" у вишневому маринаді від бренду "Апетитна";

– 500 грамів грецького йогурту;

– 1 великий огірок;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку;

– сік лимона до смаку;

– кріп, м'ята за бажанням.

Приготування:

Курячі крильця викладіть у форму для запікання. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Тим часом огірок натріть на великій терці та вичавіть з нього зайву рідину. Додайте грецький йогурт і натріть на дрібній терці часник. До соусу додайте олію, сіль, перець і лимонний сік. За бажанням додайте подрібнені кріп та м'яту. Добре перемішайте. Подавайте крильця разом із соусом.

Смачного!

Слідкувати за смачними новинками бренду так само просто, як і їх готувати. Щоб цікава інформація, смачні рецепти та особливі конкурси не пройшли повз, треба лише підписатися на сторінки "Апетитної" в інстаграмі, тіктоці та фейсбуці.