Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова члена парламента Великобритании Стива Рида в эфире Sky News. Напомним, американский лидер призвал выселить палестинцев и превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока".

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Какой политики придерживается Великобритания

На запрос относительно слов Трампа Рид ответил, что не будет бегло комментировать заявления президента США или других мировых лидеров.

В то же время чиновник подчеркнул – Великобритания и в дальнейшем поддерживает решение арабо-израильского конфликта на основе принципа двух государств и возвращение палестинцев в свои дома.

Палестинское гражданское население пережило настоящий ужас за последние 14 месяцев,

– сказал Рид.

Жители Газы должны иметь возможность вернуться и начать восстановление домов, для чего им потребуется значительная поддержка от международного сообщества.

К слову, идею превращения Сектора Газы в "первоклассный объект недвижимости" Трамп якобы обсуждал с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Подобные идеи американский президент высказывал и об Одессе и Северной Корее, рассматривая их перспективы для развития недвижимости.