Идея Путина уже мертва, - Пионтковский о референдуме на Донбассе

Инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина провести референдум на украинском Донбассе не может быть опасной для Украины, поскольку мертва сама по себе.

Такое мнение высказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

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"Чем она может быть опасна, если уже мертва? Понимаете, самое опасное для Украины было в 2015-2016 годах, когда французы и немцы приезжали в Киев, оказывая давление на Совет, на правительство и на президента с требованиями изменить Конституцию, устроить федерализацию Украины. тогда Путин активно использовал свою интерпретацию Минских соглашений. Его идея была в том, чтобы втолкнуть эти оккупированные территории как раковую опухоль в тело Украины, чтобы раскладывать ее изнутри. Но это также провалилось", – отметил политолог.



По его словам, США отвергли возможность проведения любого референдума на оккупированных территориях Донбасса, и это факт демонстрирует, что президент Дональд Трамп ничего уже не решает в Вашингтоне.



"Против него уже не только Конгресс, но и члены его кабинета. Позорная пресс-конференция показала, что Трамп заискивал к нему (Путину, – "24"), подмахивал хвостиком. И еще большее возмущение вызвало приглашение Путина в Белый дом в разгар избирательной кампании. в общем, это очень хорошая для Украины история, потому что верх берут те силы, которые очень положительно относятся к Украине. Даже в окружении Трампа играл Джеймс Маттис, а фактическую политику в украинском направлении определяет, артикулирует и осуществляет не Трамп, а Курт Волкер. И эта политика вас более чем устаривает", – добавил Пионтковский.

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.