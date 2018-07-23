Ідея Путіна вже мертва, – Піонтковський про референдум на Донбасі

Ініціатива президента Російської Федерації Володимира Путіна провести референдум на українському Донбасі не може бути небезпечною для України, оскільки є мертвою сама по собі.

Таку думку висловив російський політолог, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу".

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"Чим вона може бути небезпечна, якщо вже мертва? Розумієте, найнебезпечніше для України було у 2015-2016 роках, коли французи і німці приїздили до Києва, чинячи тиск на Раду, на уряд і на президента з вимогами змінити Конституцію, влаштувати федералізацію України. Тоді Путін активно використовував свою інтерпретацію Мінських угод. Його ідея була в тому, щоб заштовхнути ці окуповані території як ракову пухлину в тіло України, щоб розкладати її зсередини. Але це також провалилося", – зазначив політолог.

За його словами, США відкинули можливість проведення будь-якого референдуму на окупованих територіях Донбасу, і це факт демонструє, що президент Дональд Трамп нічого вже не вирішує у Вашингтоні.

"Проти нього вже не тільки Конгрес, але і члени його кабінету. Ганебна прес-конференція показала, що Трамп підлещувався до нього (Путіна, – "24"), підмахував хвостиком. І ще більше обурення викликало запрошення Путіна до Білого Дому в розпал виборчої кампанії. Загалом, це дуже хороша для України історія, тому що верх беруть ті сили, які дуже позитивно ставляться до України. Навіть в оточенні Трампа грав Джеймс Меттіс, а фактичну політику в українському напрямку визначає, артикулює і здійснює не Трамп, а Курт Волкер. І ця політика вас більш ніж влаштовує", – додав Піонтковський.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.