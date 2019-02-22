Идентичность на фальшивых образах прошлого, – польский дипломат резко высказался об Украине

Заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, который вскоре может стать послом в Украине, довольно критически оценил отношения между странами. По его мнению, Украина считает, что имеет больше привилегий, чем Польша. А последняя должна более настойчиво отстаивать свои интересы. В частности, и относительно исторических моментов.

Цихоцкого убеждает, что Германия – не единственная страна Европы, и Украине стоило бы заботиться о добрых отношениях, прежде всего, с ближайшими соседями. Ибо, по его словам, именно они "именно соседи являются наиболее решительными союзниками украинского дела", пишет "Польское радио".

Читайте также: Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку, – Туск

Польский дипломат также сказал, что украинское общество неправильно поняло изменения в Польше, а украинская власть строит национальную идентичность на "фальшивых образах прошлого".

"В Украине "Гражданская платформа" рассматривается как длительное явление, а "Право и справедливость" – как временная аномалия. В Киеве недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ к традиционным ценностям семьи, сообщества и идентичности. В то же время, украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы", – считает Цихоцкого.

Он затронул и болезненные для обеих стран исторические вопросы, убеждая, что Украина не понимает, какие могут быть последствия путем установления моратория на поиск и эксгумацию останков польских жертв конфликтов.

В постсоветских условиях "шаг назад" – это "шаг в пропасть",

– пригрозил Цихоцкий.