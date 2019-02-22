Ідентичність на фальшивих образах минулого, – польський дипломат різко висловився про Україну

Заступник глави польського МЗС Бартош Ціхоцький, який незабаром може стати послом в Україні, доволі критично оцінив взаємини між країнами. На його думку, Україна вважає, що має більше привілеїв, ніж Польща. А остання мала б більш наполегливо відстоювати свої інтереси. Зокрема, і стосовно історичних моментів.

Ціхоцький переконує, що Німеччина – не єдина країна Європи, і Україні вартувало б опікуватись добрими відносинами, перш за все, із найближчими сусідами. Бо, за його словами, саме вони "саме сусіди є найбільш рішучими союзниками української справи", пише "Польське радіо".

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Польський дипломат також сказав, що українське суспільство неправильно зрозуміло зміни в Польщі, а українська влада будує національну ідентичність на "фальшивих образах минулого".

"В Україні "Громадянська платформа" розглядається як тривале явище, а "Право і справедливість" – як тимчасова аномалія. У Києві недооцінюються глибші джерела повернення багатьох європейських суспільств до традиційних цінностей сім'ї, спільноти та ідентичності. Водночас, українська влада намагається побудувати ідентичність на спрощених і часто фальшивих образах минулого, оскільки в сучасній свідомості українського суспільства відсутні однозначні об’єднуючі елементи", – вважає Ціхоцький.

Він зачепив і болючі для обох країн історичні питання, переконуючи, що Україна не розуміє, які можуть бути наслідки через встановлення мораторію на пошук і ексгумацію останків польських жертв конфліктів.

У пострадянських умовах "крок назад" – це "крок у прірву",

– пригрозив Ціхоцький.