По данным следствия, он непосредственно организовывал захват Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. В частности, он руководил агрессивными военными действиями с применением вооружения и обладая разведывательными данными и географическими координатами для ведения боевых действий.

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Что известно о российском военачальнике

Под руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 49-летнему российскому военачальнику в ведении агрессивных военных действий.

По состоянию на июль – сентябрь 2022 года подозреваемый занимал должность начальника штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России и командующего группировки войск России "Балаклея".

По данным следствия, российский военачальник принимал непосредственное участие в организации захвата Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области,

– говорится в сообщении правоохранителей.

В частности, он руководил агрессивными военными действиями с применением вооружения, также российский военачальник владел разведданными и географическими координатами, которые необходимы для ведения военных действий в отношении объектов гражданской инфраструктуры.

Доказательства, которые нашли следователи / Фото Харьковской областной прокуратуры

Командующий отдавал приказы на подготовку и осуществление широкомасштабного вторжения подчиненными ему подразделениями.

В его оперативном подчинении находились расчеты 300-мм реактивных систем залпового огня 9К58 "Смерч", 203-мм самоходной пушки 2С7 "Пион", тяжелых огнеметных систем залпового огня типа ТОС-1А и артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк". Среди его подчиненных были 9-й отряд "БАРС", 126-й полк войск национальной гвардии России и другие.

Преступные действия подозреваемого привели к гибели и ранению людей, разрушению и повреждениям зданий, имущества и инфраструктуры,

– отмечают в прокуратуре.

В мае 2023 года указом президента России он получил воинское звание "генерал-майор". Впоследствии его назначили командующим 58 общевойсковой армии Южного военного округа России, которая отвечала за Запорожское направление.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

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