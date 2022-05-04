Анна Маляр отметила, что информацию, которую они представляют по войне, согласовывают с Генштабом. Все потому, что любые факты – это часть военной операции, которой происходит в данный момент.

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Она добавила, что именно Генштаб сдержан в прогнозах, потому что идет горячая фаза войны.

"Я могу сравнить это с ситуацией, когда во время сложной операции мы просим у хирурга прогноз на выздоровление. Конечно, он уверен в своих силах, но говорить заранее не будет. Наши военные в себе уверены, но неправильно делать однозначный прогноз во время действий", – объяснила Анна Маляр.

Кроме того она добавила, что по масштабу, с которым Россия заходила на территорию Украины, видно, что они готовились и останавливаться не собираются.

Это понятно и по переговорному процессу, и после того, как они обстреливают мирные украинские города без всякой военной целесообразности. Это значит, что они готовы воевать долго и не будут отступать от своих задач, и быстрых побед не будет,

– сообщила Анна Маляр.

Замминистра обороны отметила, хотя Украине западные партнеры поставляют хорошее вооружение, однако этот процесс не происходит одномоментно.

"Несмотря на то, что иногда меня обвиняют в том, что я пессимистично подаю информацию, на самом деле цена наших побед очень высока, и они, прежде всего, обусловлены профессионализмом наших военных и высшего военного командования", – рассказала Маляр.

Она вспомнила, что часто спрашивают люди: "почему россияне зашли в те или иные регионы, временно заняли города, бомбят нас". Анна Маряр объяснила, что были такие ситуации, когда враг превосходил украинские силы в 15 раз.

"Наши вооруженные силы и в таких ситуациях достигали определенных успехов, но пока не все удалось. Поэтому определенные территории временно заняты, но мы их вернем", – подытожила замминистра обороны.

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